A última oportunidade. Sub-21 têm de vencer a Bélgica e esperar por ajuda

Ganhar e esperar que a Geórgia dê uma ajuda. É esta a receita para que esta terça-feira a seleção nacional de sub-21 faça a festa do apuramento para os quartos-de-final do Euro 2023, no final do jogo com a Bélgica, marcado para as 17.00 horas (RTP1) em Tbilissi. À mesma hora, os georgianos jogam com os Países Baixos e não podem perder para se apurarem a ajudarem Portugal.

Em 10 presenças na fase final do Europeu de sub-21, só por quatro vezes (1978, 2002, 2006 e 2017) a equipa das quinas não passou a fase de grupos, sendo que nas três das seis ocasiões que conseguiu o apuramento foi finalista vencido. O avançado Fábio Silva deu o mote: "É a nossa última oportunidade." Um alerta que foi complementado com a certeza de que os jogadores portugueses vão "mostrar muita ambição e vontade de ganhar" frente aos belgas.

O selecionador Rui Jorge não se deixa abater após a derrota com a Geórgia e o empate com os Países Baixos e defendeu a valia do grupo: "É claro que temos qualidade, mas temos de prová-la e não o temos feito a 100%."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador de 50 anos assume que Portugal e Bélgica são "duas boas seleções, com capacidade para criar perigo nas equipas adversárias". Por essa razão, "será um jogo muito interessante com as duas equipas obrigadas a vencer", pelo que, assume, a necessidade de a equipa das quinas ter "muito cuidado com a profundidade defensiva" para acautelar "a velocidade dos jogadores belgas". Rui Jorge avisou ainda que a seleção "vai ter de ter melhor qualidade com bola" do que aquela demonstrada na partida com os Países Baixos, ao mesmo tempo que diz ser fundamental "aproveitar muito o jogo interior para criar dificuldades" ao adversário.

Questionado sobre o facto de o selecionador nacional Roberto Martínez, que trabalhou na seleção belga, ter ajudado a montar uma estratégia, Rui Jorge explica que a conversa que tiveram "foi há algum tempo". "Ele não acreditava que alguns jogadores que aqui estão da seleção A estivessem presentes neste Europeu. Teve o cuidado de nos falar de algum poderio da seleção belga", revela o técnico nacional, que em relação ao outro jogo do grupo admite que a Geórgia "pode colocar problemas" aos Países Baixos e, dessa forma, ajudar a equipa das quinas. "Os georgianos começaram a perder por 2-0 com a Bélgica e o resultado poderia ter sido dilatado, mas tal não aconteceu e acabaram por equilibrar a partida e empatar 2-2", recorda, garantindo que os jogos "dependem das circunstâncias", razão pela qual diz que não gosta de fazer futurologia.

"Motivação está lá em cima"

Para o jogo desta tarde com a Bélgica, Rui Jorge poderá contar com todos os atletas que levou para a Geórgia, uma vez que o defesa-central Tiago Araújo volta a estar disponível depois de cumprir castigo por ter sido expulso no primeiro jogo. Outro dos futebolistas disponíveis é Fábio Silva, avançado que na última época representou o PSV Eindhoven. Foi apenas utilizado durante os primeiros 55 minutos com os holandeses, mas garantiu que a motivação "está lá em cima". " Sou um jogador que gosta de desafios e de jogar contra os melhores. Estou sempre disponível para ajudar e para dar o meu melhor. Penso que poderei falar pela equipa, todos estão com uma ambição muito grande e gostam de ter a oportunidade de estar nestes jogos", assumiu.

Fábio Silva reconheceu que "esta é uma fase difícil" para a seleção, mas garante que todos sabem "o que levou" a esta situação. "A margem é mínima e não podemos errar", disse, garantindo que todos estão "focados em melhorar alguns erros", até porque, tal como lhes diz Rui Jorge, "a equipa tem de demonstrar a melhor versão até ao fim, independentemente do resultado".

O avançado admitiu conhecer alguns dos futebolistas belgas, por ter jogado contra eles, mas ainda assim avisou que "a Bélgica é uma das seleções mais competentes" do Euro 2023, pois "apresenta uma equipa muito móvel na frente, que gosta de fazer combinações e tem jogadores rápidos". Entre os atacantes belgas destaque para Lois Openda, que na última época se destacou no Lens, vice-campeão francês, com 21 golos marcados, mas também para Charles De Ketelaere, companheiro de equipa de Rafael Leão no AC Milan, clube pelo qual fez 40 jogos na última temporada.

*com agências