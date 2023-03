"À terceira vai ser de vez". Portugal quer final e título

Depois de duas finais perdidas para a Espanha (2019 e 2022), será desta que a seleção portuguesa de futsal feminino consegue bater a seleção vizinha e garantir a terceira final consecutiva de um europeu? Para o selecionador português, Luís Conceição, "à terceira vai ser de vez". "Vamos é trazer a Taça. Desta vez, pela forma como estamos, acho que não vai fugir", atirou Luís Conceição na antevisão ao Campeonato da Europa, que se realiza em Debrecen, na Hungria, entre sexta-feira e domingo, num formato de final four.

Se em 2019 as portuguesas foram goleadas na final (4-0), em julho do ano passado deram mais luta apesar das espanholas terem voltado a sair vencedoras, depois de uma final decidida nos penáltis (3-3, 4-1 após penalidades). Desta vez o sorteio fitou que a campeã e a vice-campeã das duas edições anteriores se encontrassem nas meias-finais... o que significa que só uma delas repetirá a presença na partida que atribuirá o título de campeã da Europa de futsal feminino. Da outra semifinal, entre a Hungria e a Ucrânia, sairá o outro finalista.

O Portugal-Espanha de sexta-feira (15h00, RTP1), no Fönix Arena, pode fazer justiça a uma geração que "merece o título", "sobretudo, as jogadoras mais velhas, pelo trajeto e pelo que têm dado ao futsal feminino português", segundo o técnico nacional. Além de querer vingar as duas finais perdidas, a seleção portuguesa tem ainda a estatística dos confrontos diretos contra: 24 derrotas contra 11 vitórias em 46 encontros.

Com um grupo de atletas que mistura experiência e juventude, a estratégia preparada para eliminar a Espanha é simples. Pelo menos na teoria. "Quando não temos a bola, o jogo passa por pressionar muito o adversário e condicionar. Claro que, com isso, vão abrir-se outras janelas que nós vamos tentar explorar, nomeadamente o jogo de pivô e o jogo entre linhas", explicou Luís Conceição, destacando a importância das pivôs portuguesas - Janice Silva, "a melhor pivô do mundo", Lídia Moreira e Carla Vanessa (a melhor marcadora da qualificação, com oito golos) - para que a estratégia funcione na perfeição.

Sobre um possível adversário na final, o selecionador português considera a Ucrânia "um pouco mais forte do que a Hungria", admitindo, todavia, que a Hungria joga em casa e "isso pode ser um fator importante".

Inserido no Grupo 3, Portugal qualificou-se para a terceira edição do Campeonato da Europa Feminino de Futsal só com vitórias expressivas - Bielorrússia (14-0), Eslovénia (12-0) e Itália (5-1) - e o melhor ataque (31 golos marcados e apenas um sofrido). Ter a melhor guarda-redes do Mundo, Ana Catarina, também ajudou.

Marta Costa, Inês Matos e Raquel Santos vão estrear-se em Europeus como apostas novas do selecionador Luís Conceição, que chamou ainda Ana Catarina, Inês Fernandes, Ana Azevedo, Fifó, Carolina Rocha, Cátia Morgado, Pisko, Sara Ferreira, Janice Silva, Carla Vanessa e Lídia Moreira.

Inês Fernandes é uma das repetentes e acredita que "Portugal é a maior potência do futsal europeu e quer provar isso mesmo", batendo hoje a campeã em título, para no domingo (19h00, RTP1) tentar conquistar um título europeu inédito para a história do futsal português feminino, modalidade que conta com 4264 atletas federadas.

