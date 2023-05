A solidariedade também corre no Rali de Portugal com ajuda da F1

Nuno Pinto é drive coach de pilotos de Fórmula 1. Em 15 dias foi do Azerbaijão a Miami para duas corridas de F1, mas um furo no calendário permitiu-lhe regressar e participar no Rali de Portugal que tem hoje início. Um regresso marcado por uma iniciativa de cariz solidário, que lhe permitiu arrecadar, até ontem, mais de quatro mil euros para ajudar uma instituição - o Projeto 64.

Numa breve conversa com amigos, a ideia ganhou asas e foi colocada em marcha com a criação de um croundfunding (financiamento solidário), que ficará ativo até ao fim do rali (domingo). Para destacar quem ajuda, decidiu colocar no capô do Citroën C3, com o número 64, o nome de todos os beneméritos. Quem contribuir pode votar para eleger a instituição beneficiada com o valor doado, que já superou os quatro mil euros.