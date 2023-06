A segunda tentativa de Rui Costa convenceu e Di María vai ser reforço do Benfica

As negociações estão praticamente concluídas e a oficialização do contrato está por dias. O regresso de Di María ao Benfica vai mesmo ser uma realidade, até porque essa é a intenção do jogador, de 35 anos, que deu prioridade aos encarnados em detrimento de outras propostas financeiras mais vantajosas de emblemas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em mercado de jogadores, anunciou na terça-feira à noite que as partes estavam muito próximas de um acordo. E esta quarta-feira revelou que o anúncio está por dias, faltando apenas preparar toda a documentação, ultimar pequenos detalhes contratuais e assinar o contrato válido até 2024, confirmando que Di María elegeu o Benfica.

A proposta das águias passa pela oferta de um contrato válido por uma temporada, até porque a intenção do jogador que se sagrou campeão do Mundo pela Argentina em dezembro, no Qatar, é atuar mais um ano na Europa para depois voltar ao clube onde despontou, o Rosario Central.

Para garantir Di María, que é um jogador livre por ter terminado contrato com a Juventus, a SAD do Benfica mostrou-se disponível para fazer um esforço financeiro, pagando ao jogador um salário a rondar os três milhões de euros/época, o que é cerca de metade do que o futebolista recebia em Turim. O acordo pode ainda passar pela cedência de direitos de imagem e bónus consoante objetivos conquistados, uma forma de compensar financeiramente o sul-americano.

Di María é um jogador muito do agrado do presidente Rui Costa, com quem, aliás, chegou a partilhar o balneário na sua primeira época no Benfica, em 2007-08. Depois de uma primeira temporada abaixo das expectativas, o argentino realizou duas épocas de grande nível na Luz (sobretudo a última), o que motivou o Real Madrid, na altura treinado por José Mourinho, a contratá-lo por 25 milhões de euros no verão de 2010.

Já no ano passado, quando assinou pela Juventus, Angelito, como é tratado, revelou que Rui Costa o tinha sondado no sentido de voltar à Luz: "O meu amigo Rui Costa tentou sondar a minha vontade de regressar ao Benfica, mas foi apenas com a Juventus que iniciei um certo tipo de conversas", disse durante a conferência da sua apresentação no clube de Turim.

"O Benfica é tudo para mim"

O argentino nunca escondeu a sua simpatia e amor pelas águias em várias entrevistas que foi dando nos últimos anos, como em dezembro, em pleno Mundial do Qatar, quando afirmou "o Benfica é tudo para mim". Existe ainda outro ponto que fez a balança inclinar a favor das águias. É que um dos melhores amigos do extremo sul-americano é o compatriota Otamendi, que renovou recentemente contrato por mais duas épocas.

Há uns dias, aliás, uma foto nas redes sociais mostrava Di María, Otamendi e Lionel Messi juntos em Espanha, nos arredores de Barcelona, numa esplanada, a aproveitarem uma pausa antes de viajarem de férias para a Argentina. A fotografia foi partilhada pelo central benfiquista e imediatamente inundada de mensagens de adeptos das águias a pedirem o regresso do extremo argentino.

Além de sondagens de alguns clubes europeus, entre os quais emblemas turcos, Di María foi também tentado com convites milionários de equipas sauditas e dos Estados Unidos. Também recentemente foi noticiado o interesse do Flamengo, do Brasil.

O jogador, recorde-se, teve uma época 2022-23 algo atribulada em termos de lesões, perdendo vários jogos pela Juventus. Em outubro de 2022, chegou a estar quase um mês parado. Nada, contudo, que tenha demovido o Benfica da intenção de o contratar.

Entre 2007 e 2010, na Luz, Di María realizou 124 jogos, apontou 15 golos, conquistando um campeonato e duas Taças da Liga. Desde que deixou a Luz, o extremo argentino mostrou-se em vários grandes palcos do futebol - Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus. Mas a maior glória viveu-a em dezembro, no Qatar, ao sagrar-se campeão do Mundo pela Argentina, marcando um golo na final contra a França.

O jogador, que está de férias na Argentina, depois de ter participado numa digressão da seleção pela Ásia, ainda não fez qualquer comentário sobre a transferência para o Benfica. Esta quarta-feira, nas redes sociais, limitou-se a confirmar a sua presença domingo na Bombonera, num jogo de homenagem a Juan Román Riquelme, antigo internacional argentino que foi um dos maiores jogadores da história do Boca Juniors.

