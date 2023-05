6-4! Campeão Moreirense fecha II Liga com triunfo em jogo com 10 golos

O campeão Moreirense venceu esta quinta-feira o já despromovido Sporting da Covihã, por 6-4, num jogo atípico, recheado de golos, da 34.ª e última jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A formação de Moreira de Cónegos termina assim a prova na primeira posição com 79 pontos, enquanto o Covilhã termina em 18.º e último, com 28.

A equipa da Covilhã chegou muito cedo ao golo. Logo aos cinco minutos, no seguimento de canto, Jorginho cruzou para Lucho, de cabeça, fazer o primeiro golo do encontro.

Dois minutos depois, a formação da casa repôs a igualdade através de Madson Monteiro, que, depois de muita confusão na área, marcou.

A aproveitar o ritmo frenético do encontro, o Moreirense não perdeu tempo e colocou-se, pela primeira vez, na frente do marcador. Depois de um canto, Pedro Amador assistiu Walterson, que rematou à baliza, com a bola a ser ainda desviada por André Luís, o autor do golo.

Mas o Covilhã rapidamente deu a volta. Primeiro Gilberto, aos 27 minutos, fez o 2-2, após uma assistência de Diogo Rodrigues. Dois minutos depois, Aponza, depois de um passe de Fatai, voltou a colocar a formação comandada por Alex Costa na frente.

No entanto, um Walterson inspirado fez com que o Moreirense chegasse ao intervalo a vencer por 4-3 e deixasse no ar a perspetiva de um jogo que não iria ficar por aqui em questão de golos. E a previsão não estava de todo errada.

A equipa da casa entrou no segundo tempo com mais um golo, desta feita de Alan que 'picou' a bola por cima de Igor Araújo.

Logo de seguida Walterson, de primeira, depois de uma assistência de Alan, fez o 'hat-trick'.

O Sporting da Covilhã fechou a contagem desta partida atípica. Após um livre, Lucho apareceu ao segundo poste, cruzou e Aponza marcou de cabeça.

No final fez-se a festa em Moreira de Cónegos, com a equipa campeã e promovida ao escalão principal do futebol a celebrar em conjunto com os seus adeptos.