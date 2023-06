57-101. Benfica esmaga Sporting no Pavilhão João Rocha e fica a um triunfo do bi

O Benfica esmagou esta sexta-feira o eterno rival Sporting, fora de casa, com um triunfo escandaloso por 57-101 que deixa os encarnados em vantagem na final do campeonato português de basquetebol e a uma vitória de revalidar o cetro.

Tudo correu bem ao conjunto orientado por Norberto Alves, que teve Aaron Broussard inspirado, ao anotar 21 pontos, seguido por Toney Douglas, com 16. Nos leões, sem Travante Williams na segunda parte, expulso, o melhor foi Marcus Lovett Jr., com 11.

O Benfica pode agora carimbar o 29.º título do seu historial no domingo, em novo jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a partir das 19:00, enquanto o Sporting procurará redimir-se deste muito pesado desaire perante os seus adeptos e forçar o quinto duelo.

Os instantes iniciais da partida foram de muito desacerto de parte a parte, com apenas quatro pontos a serem marcados em quase quatro minutos, todos a favor do Sporting, mas o Benfica acertou agulhas com um triplo e reencontrou-se, por fim, com o jogo.

O final do primeiro período registava uma igualdade (17-17), com a ineficácia inicial do clube da Luz a revelar-se inversamente proporcional aos acontecimentos posteriores, nos quais os encarnados foram em tudo bastante superiores à turma verde e branca.

Toney Douglas e Aaron Broussard estavam bastante inspirados nos lançamentos de três pontos, com o primeiro a ter três triplos concretizados em três tentativas e o segundo com um fenomenal lançamento de antes do meio-campo em cima do intervalo (34-48).

Os intervenientes retornaram à quadra, à exceção de Travante Williams, expulso devido a uma falta desqualificante, que, de acordo com os regulamentos, envolve contacto físico excessivo ou violência, sem se saber pormenores do que aconteceu no descanso.

Sem uma das suas principais figuras, o Sporting fez apenas figura de corpo presente e o Benfica aproveitou para sentenciar de imediato o duelo, com um parcial de 14-0 nos primeiros momentos do terceiro período, que concluiu com 45-74 a favor das águias.

O derradeiro quarto serviu apenas para confirmar a vitória clara do Benfica, que ainda aumentou para números escandalosos o triunfo, de 29 para 44 pontos (57-101), e, no domingo, pode sagrar-se bicampeão, em caso de novo triunfo no reduto do adversário.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 57-101.

Ao intervalo: 34-48.

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Diogo Martins e Bruno Maciel, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (57): Marcus Lovett Jr. (11), Travante Williams (3), Isaiah Armwood (5), Marko Loncovic e Joshua Patton (4). Jogaram ainda Diogo Ventura (12), Ricardo Monteiro (3), Eddy Polanco (9), João Fernandes, António Monteiro (2), André Cruz (2) e Diogo Araújo (6).

Treinador: Pedro Nuno Monteiro.

- Benfica (101): Aaron Broussard (21), Toney Douglas (16), Betinho Gomes (2), James Ellisor (7) e Terrell Carter (4). Jogaram ainda Ivan Almeida (11), José Silva (13), Diogo Gameiro (8), Makram Ben Romdhane (13), Tomás Barroso (3) e Sérgio Silva (3).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 17-17 (primeiro período), 34-48 (intervalo), 45-74 (terceiro período) e 57-101 (resultado final).

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.