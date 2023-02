20 anos de António Salvador, presidente mais bem sucedido do Sp. Braga

António Salvador é o presidente mais bem-sucedido do Sporting de Braga, com mais títulos e melhores classificações em 20 anos de liderança da SAD, que cumpre na sexta-feira, do que nas mais de oito décadas anteriores.

Foi a 24 de fevereiro de 2003 que António Salvador, com apenas 32 anos, assumiu a sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting de Braga, enquanto Pedro Machado era o presidente do clube, liderança bicéfala que durou cerca de um ano, até Salvador passar a assumir ambos os cargos.

Salvador chegou a meio da época 2002/03, numa altura de grande instabilidade diretiva nos bracarenses, que se refletia na equipa de futebol, que terminou essa temporada na 14.ª posição, com 38 pontos, apenas mais dois do que a primeira equipa que desceu de divisão (o Varzim).

Na época seguinte, já com Jesualdo Ferreira no comando técnico, o Sporting de Braga ficou em quinto lugar, que lhe valeu o regresso às competições europeias, das quais passou a ser presença assídua (só falhou por uma vez o apuramento após o nono lugar em 2013/14, pior classificação da era António Salvador), sobretudo na Liga Europa (LE), mas também na 'Champions'.

É na Europa, aliás, a 18 de maio de 2011, que o Sporting de Braga atingiu uma das suas páginas mais brilhantes ao disputar uma inédita final portuguesa da LE, com o FC Porto, em Dublin (derrota por 1-0).

Há um antes e um depois de António Salvador no Sporting de Braga - os resultados desportivos e o crescimento infraestrutural comprovam-no.

Desde 1921, data fundacional do clube, e até 2023, o Sporting de Braga contava no seu museu com uma Taça de Portugal, ganha em 1965/66, e uma Taça Federação Portuguesa de Futebol (1976/77), sendo que a melhor classificação no campeonato tinha sido o quarto lugar, obtida por cinco vezes (1977/78, 1978/79, 1983/84, 1996/97 e 2000/01)).

Com Salvador, os 'arsenalistas' venceram mais duas Taças de Portugal (2015/16 e 2020/21), conquistaram duas Taças da Liga (2012/13 e 2019/20) e amealharam um título europeu com a Taça Intertoto (2008/09).

No campeonato, destaque para o segundo lugar na época 2009/10, melhor classificação de sempre dos minhotos, disputando até ao fim o título com o Benfica, e para dois terceiros lugares, os únicos dos seus 102 anos de história (2011/12 e 2019/20), além de 11 quartas posições, a classificação mais vezes alcançada pelo Sporting de Braga na sua história (16 vezes no total).

Também no futebol, a equipa feminina sagrou-se campeã nacional e conquistou a Supertaça em 2018/19 e, na época seguinte, venceu a Taça de Portugal.

Em termos de infraestruturas, o Sporting de Braga 'herdou' novamente um estádio municipal, saindo no final de 2003 do antigo 1.º de Maio para o atual projetado por Eduardo Souto Moura para o Euro2004.

A 'Pedreira', assim também popularmente designada por ter sido erigida a partir de um antigo local de extração de pedra, vale ao renomado arquiteto português elogios pelo arrojo das linhas, mas muitas críticas -- inclusivamente de António Salvador -- pela pouca funcionalidade e algum desconforto.

O timoneiro 'arsenalista' chegou mesmo a apresentar, em abril de 2021, um projeto para o Sporting de Braga voltar a um totalmente renovado estádio 1.º de Maio, mas a autarquia, dona do recinto, chumbou a pretensão de António Salvador.

Contígua ao estádio, nasceu a cidade desportiva do Sporting de Braga, que junta toda a formação do futebol e da qual já saíram várias 'pérolas', como Pedro Neto, Trincão, David Carmo ou Vitinha, que deixaram recheados os cofres dos minhotos.

Para meados deste ano, está prevista a conclusão do Pavilhão Multiúsos, que reformulou o inacabado projeto da piscina olímpica, que passará a ser a casa das modalidades do Sporting de Braga.

