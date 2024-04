Lewis Hamilton, que não pontuou, é o terceiro classificado, com 194 pontos. O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que foi sexto, é quarto, com 183. No Mundial de Construtores, a Red Bull também já assegurou o título e lidera com 657 pontos, mais do dobro do que a Mercedes, que tem 326. A Ferrari é terceira, com 298.