120 milhões de euros. A proposta das Arábias para tirar Mourinho da Roma

O jornal desportivo italiano Corriere dello Sport noticiou esta quinta-feira que José Mourinho recebeu uma proposta milionária para deixar a AS Roma e mudar-se para a Arábia Saudita.

Segundo a notícia do Corriere dello Sport, trata-se de um contrato válido por duas temporadas a troco de 120 milhões de euros. E Mourinho poderá escolher um de três destinos: treinar a seleção da Arábia Saudita, o Al Nassr (clube onde joga Cristiano Ronaldo) ou o rival Al Hilal, atual terceiro classificado do campeonato.

José Mourinho, que tem contrato com a AS Roma até 2024 e parece comprometido a cumprir o vínculo com o clube romano, atual quinto classificado da Serie A italiana. Nos últimos tempos, depois de ter rejeitado a possibilidade de se tornar selecionador de Portugal, como o próprio o admitiu, terá também sido sondado pelo Brasil e pelo West Ham, clube da Premier League.