A alcunha Pote não podia assentar melhor a Pedro Gonçalves, internacional português e cada vez mais o ás de trunfo do Sporting. O jogador leonino apontou dois golos decisivos na vitória sobre o Varzim na sexta-feira (2-1), que permitiram à equipa seguir em frente na Taça de Portugal, e voltou a comprovar os seus dotes de matador - foi o 10.º bis apontado por Pote desde que chegou ao Sporting, no início da época passada. Só para se ter uma noção, Cristiano Ronaldo, no mesmo espaço de tempo (15 meses), fez 13 bis.

Nesta temporada, Pedro Gonçalves, de 23 anos, é a terceira vez que marca dois golos num só jogo, com a particularidade de terem sido apontados em três competições diferentes. Brilhou logo na primeira jornada do campeonato, na receção ao Vizela, com um bis no triunfo dos leões por 3-0. Voltou a repetir a graça no início de novembro, na Liga dos Campeões, na goleada por 4-0 ao Besiktas. E agora, na sexta-feira, na Taça de Portugal contra o Varzim. Já leva esta temporada nove golos apontados em 13 jogos.