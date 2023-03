Pichardo, Tiago Pereira, Auriol Dongmo e Mariana Machado atingem as finais

Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira qualificaram-se esta quinta-feira para a final do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia.

O campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre estabeleceu um novo recorde nacional, com 17,48 metros, logo na primeira tentativa.

Pichardo já detinha a melhor marca do ano entre os inscritos (17,12), enquanto Tiago Pereira chegou à competição com o oitavo melhor registo de 2022 (16,48), ainda abaixo do seu recorde pessoal (16,65).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pichardo, de 29 anos, melhorou em dois centímetros o recorde nacional 'indoor', que era de 17,46 metros e lhe tinha valido a medalha de ouro em Torun2021, reeditando, na altura, os feitos de Nelson Évora, campeão em Praga2015 e Belgrado2017 - é, juntamente, com os 1.500 metros, com o 'tri' de Rui Silva, a especialidade com mais títulos portugueses.

Tiago Pereira conseguiu a sua melhor marca na terceira e última tentativa, conseguindo o quinto melhor registo entre os qualificados, ainda abaixo do seu melhor registo de 2022 (16,48) e do seu recorde pessoal (16,65).

A final do triplo salto da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta está marcada para sexta-feira, a partir das 20:35 locais (17:35 em Lisboa).

Auriol Dongmo na final do lançamento do peso com 18,51 metros

A portuguesa Auriol Dongmo qualificou-se para a final do concurso de lançamento do peso ao conseguir 18,51 metros, na primeira tentativa.

Auriol Dongmo, de 32 anos, chegou aos seus segundos Europeus em pista coberta, depois do título alcançado em Torun2021, com a segunda melhor marca do ano (19,24 metros), um centímetro a menos do que o conseguido pela neerlandesa Jessica Schilder (19,25), que também já assegurou a presença na final, com 19,18.

A lançadora do Sporting, que esta quinta-feira lançou o engenho a 18,51, um centímetro acima da marca de qualificação direta, detém o recorde nacional, de 20,43, estabelecido a 18 de março de 2022, quando se sagrou campeã do mundo 'indoor', em Belgrado.

Competem ainda no lançamento do peso Jessica Inchude, de 26 anos, que chegou à competição com a quinta melhor marca de 2023, graças aos 18,47 metros do seu recorde pessoal, e Eliana Bandeira, da mesma idade, que se apresentou com o nono lançamento do ano, igualmente com a sua melhor marca de sempre (17,97).

A final do lançamento do peso está marcada para sexta-feira, a partir das 20:53 locais (17:53 em Lisboa).

Mariana Machado na final dos 3000 metros

A portuguesa Mariana Machado qualificou-se para a final dos 3000 metros com o 15.º tempo nas eliminatórias.

Mariana Machado concluiu a primeira das duas séries no oitavo lugar, em 9.07,78 minutos, que lhe valeu a terceira e última vaga da repescagem para as semifinais.

A atleta do Sporting de Braga, de 22 anos, chegou a Istambul2023, os seus segundos Europeus 'indoor' com a 12.ª marca do ano (8.59,69 minutos), ligeiramente acima do seu recorde pessoal (8.59,69 minutos), que remonta a 2021.

O recorde nacional dos 3000 metros foi fixado em 08.36,79 minutos desde 17 de fevereiro de 2002, por Carla Sacramento, numa distância em que Portugal já conquistou três medalhas de ouro, duas por Fernanda Ribeiro, em Paris1994 e Estocolmo1996, e outra por Sara Moreira, em Gotemburgo2013.

Mariana Machado, filha de Albertina Machado, que foi sétima nos 10 000 metros em Seul1988 e nos Mundiais Roma1987, vai voltar à pista na sexta-feira, às 20:18 locais (17:18 em Lisboa), para disputar a final.