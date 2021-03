Famalicão empata Sp.Braga

Famalicão e Sp. Braga empataram (2-2), esta segunda-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, num jogo intenso que marcou a estreia de Ivo Vieira no comando dos famalicenses. Com este resultado a formação bracarense perde o segundo lugar, ocupado agora pelo FC Porto, já o Famalicão mantém-se abaixo da linha de água, na 17.ª posição.

Para este encontro Carlos Carvalhal fez apenas uma alteração em relação ao encontro com o Vitória de Guimarães - Borja entrou para o lugar de Sequeira no onze. Já Ivo Vieira mudou quase meia equipa, saindo Ugarte (por castigo), Diogo Queirós, Lukovic, Heriberto e Alexandre Guedes, substituídos por Diogo Figueiras, Gustavo Assunção, Joaquín Pereyra, Ivo Rodrigues e Anderson.

Apesar da posição delicada em que se encontra, o Famalicão mantém os incentivos, tanto a nível interno, como dos adeptos. Nas bancadas do Municipal de Famalicão podiam ver-se três tarjas onde se podia ler: "Aqui ninguém se verga!; Até ao fim!; Grandes desafios fazem grandes homens!". Após o início da partida foi lançado fogo de artifício de fora do estádio.

E o encontro até começou de feição para os famalicenses, e, após os primeiros minutos bem disputados, com ambas as equipas a procurarem o caminho da baliza, o Famalicão chegou ao golo logo aos 18 minutos.

Na sequência de um livre batido para a área e uma grande confusão, Babic deixou a bola para Anderson que rematou para o fundo das redes. O golo acabou por ser validado pelo videoárbitro, apesar dos protestos bracarenses que pediam mão na bola dentro da área.

O Sp. Braga não se conformou com a vantagem da equipa da casa e intensificou o ataque. Aos 34 minutos, Ricardo Horta caiu na área, alegadamente rasteirado por Gustavo Assunção, e o árbitro prontamente assinalou grande penalidade, num lance muito contestado pelo banco do Famalicão.

Foi o mesmo Horta que repôs a igualdade na marcação do castigo máximo, com a bola ainda a bater no poste, mas a entrar.

A reviravolta aconteceu poucos minutos depois, quando, depois de um canto na direita, Tormenta cabeceou, sobrando a bola para Al Musrati, que, ao segundo poste, encostou para o golo.

Para o segundo tempo o Famalicão, apesar da situação de desvantagem no marcador, entrou esclarecida em termos ofensivos e a pressão junto da baliza de Matheus foi uma constante.

Aos 55 minutos, os famalicenses tiveram uma grande oportunidade de empatar novamente o encontro. Numa boa jogada desenhada por Gil Dias que cruzou atrasado, a bola chegou a Diogo Figueiras que, sozinho na área, rematou ao lado.

No minuto seguinte, a formação da casa desperdiçou outra hipótese de golo. Ivo Rodrigues pegou na bola do lado esquerdo, puxou para o meio e rematou em arco ao ferro da baliza de Matheus.

A pressão do Famalicão manteve-se intensa e acabou por chegar ao empate já perto do final, por Heriberto, que, depois de saltar do banco para substituir Joaquín Pereyra, protagonizou o momento do jogo, pela beleza e qualidade técnica. O jogador do Famalicão trabalhou bem a bola do lado esquerdo e rematou em arco para o fundo da baliza.

Até ao final, foi a equipa de Ivo Vieira que mais oportunidades de golo criou, mas não foi o suficiente para desfazer o empate.