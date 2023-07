Ziggy Stardust morreu! Viva Ziggy Stardust!

Artista de infinitas transfigurações, David Bowie (1947-2016) protagoniza agora um desconcertante paradoxo destes dias atribulados do cinema. Assim, por um lado, sabemos da continuada discussão sobre os efeitos das plataformas de streaming (cada vez com maior oferta de títulos) na vida das tradicionais salas escuras (com significativas baixas de frequência em todo o mundo); por outro lado, subitamente, um filme surge ou ressurge como espectacular acontecimento global nessas mesmas salas... mas apenas por um dia!

De que se trata, então? Do regresso de um dos clássicos absolutos do chamado "filme-concerto": Ziggy Stardust and the Spider from Mars: The Motion Picture, uma realização de D. A. Pennebaker (1925-2019), poderá ser visto hoje - e só hoje, dia 3 de julho -- em cerca de mil salas de todo o mundo: entre nós, às 19:00, em Lisboa (UCI El Corte Ingles) e Porto (UCI Arrábida).

Para lá da sua singularidade no interior do mercado cinematográfico -- a nova cópia inclui temas que não integraram a montagem original, com a imagem restaurada e o som remasterizado --, o acontecimento serve de rampa de lançamento de várias (re)edições do lendário concerto de David Bowie realizado há precisamente 50 anos (3 de julho de 1973) no Hammersmith Odeon, em Londres: a partir de 11 de agosto, Ziggy Stardust estará à venda em três versões: uma em vinil (com o concerto em dois LP); duas em CD (uma com o alinhamento do concerto, outra completada com o filme em Blu-ray).

Glam rock

O filme remete-nos para The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, quinto álbum de estúdio de Bowie, lançado cerca de um ano antes (16 de junho de 1972). Foi, e continua a ser, uma das mais fascinantes transfigurações assumidas por um criador musical: com as cores e a pose, sem esquecer o cabelo encarniçado, de um extraterrestre, Bowie apresentava-se como o exuberante Ziggy Stardust, figura andrógina e enigmática que está de visita ao planeta Terra para tentar impedir que os humanos se destruam num apocalipse que os seus próprios erros inventaram...

Na história da música popular -- será preciso lembrar que, na década anterior, se vivera uma verdadeira revolução cultural de que os Beatles tinham sido o emblema mais universal? --, Ziggy emergia como símbolo da exuberância do glam rock. Para muitos analistas, ele foi mesmo uma das figuras paternas das convulsões que estavam a chegar -- leia-se: o punk rock.

O concerto do Hammersmith Odeon -- sala lendária de Londres, inaugurada em 1932, por onde tinham passado, entre muitos outros, Buddy Holly, Tony Bennett, Louis Armstrong, Johnny Cash e... os Beatles -- surgia como uma celebração de Ziggy/Bowie, ou melhor, da capacidade de um cantor e compositor se reinventar através de uma personagem radicalmente alternativa, justificando o epíteto mais ou menos metafísico de alter ego. E tanto mais quanto Bowie tinha prolongado as aventuras do seu Ziggy com o álbum Aladdin Sane, lançado poucas semanas antes (19 de abril).

Pennebaker acabou por fazer um filme, no mínimo, imprevisto. De facto, ele tinha sido contactado pela RCA para registar apenas algumas canções do concerto, na perspectiva de produção de um vídeo promocional que deveria ter uma duração de cerca de 20 minutos.

A despedida de Ziggy

O filme nasceu, assim, do misto de perspicácia e improviso com que Pennebaker intuiu que estava perante um acontecimento excepcional, mesmo não sabendo da surpresa que Bowie tinha para revelar. Assim, antes da canção Rock" n" Roll Suicide, Bowie/Ziggy veio lembrar que se tratava não só do último concerto da digressão ("Ziggy Stardust Tour")... "mas também do derradeiro concerto que alguma vez faremos".

Rezam as crónicas que apenas duas pessoas sabiam do anúncio que ia ser feito: o guitarrita Mick Ronson (1946-1993) e Tony Defries (n.1943), então empresário de Bowie. Em qualquer caso, a ambiguidade das palavras - seria o fim da personagem de Ziggy Stardust, ou Bowie a colocar um ponto final na sua própria carreira? -- emprestou ao concerto a dimensão insólita de uma celebração e um adeus, como se o glam rock fosse também a bizarra encarnação de uma música contaminada pelo seu próprio luto... O que, convenhamos, talvez seja simbolicamente pertinente.

Pennebaker tinha já na sua filmografia dois títulos fundamentais ligados à música, um sobre Bob Dylan (Dont Look Back, 1967), outro sobre o Festival de Monterey (Monterey Pop, 1968). O seu trabalho é tanto mais surpreendente quanto resultou de uma equipa apenas com quatro câmaras (em 2008, por exemplo, Martin Scorsese utilizou 18 câmaras para filmar os Rolling Stones em Shine a Light), para mais condicionada por um aparato de iluminação que não tinha sido pensado para o registo cinematográfico.

Certamente também por isso, o filme dá uma ênfase muito especial à multidão de espectadores, dentro e fora da sala, e também aos preparativos de bastidores. As condições de filmagem implicaram uma demorada pós-produção, de tal modo que a montagem só ficou concluída em 1979, ano de uma primeira apresentação oficial no Festival de Edimburgo -- a estreia em sala só aconteceu em 1983. Agora, mesmo só por um dia, Ziggy Stardust and the Spider from Mars: The Motion Picture fica, desde já, como um dos momentos marcantes do ano cinematográfico de 2023.