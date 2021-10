You Are Ceausescu to Me - Entre informação e imaginação

You Are Ceausescu to Me: como representar as memórias do ditador romeno?

Quem viu a obra-prima de Andrei Ujica, Autobiografia de Nicolae Ceausescu (2010), talvez não possa deixar de estabelecer algum contraponto com You Are Ceausescu to Me, título integrado na competição internacional do Doclisboa (cinema Ideal, dia 23, 22h00; São Jorge, dia 24, 10h30). Aquilo que no primeiro era acumulação crítica dos filmes de propaganda do ditador romeno, transfigura-se agora em delírio de representação.

Assim, o realizador Sebastian Mihailescu acompanha um conjunto de jovens, entre os 15 e os 22 anos, que fazem audições para o papel de... Nicolae Ceausescu! O resultado possui qualquer coisa de perverso, dir-se-ia um realismo surreal, expondo a persistência da memória e também a sua bizarra reconfiguração entre aqueles que não viveram a época que, agora, eventualmente, irão retratar.

Em resumo: um sugestivo exemplo dos paradoxos da realidade histórica, algures entre informação e imaginação.

