Só mesmo um festival de cinema para misturar todo o mundo e o cinema na China. O SIFF, Shangai International Film Festival é realmente uma abertura internacional da China. Durante esta semana, nas salas modernas e muito luminosas do Shangai Film Center, houve um desfile real de cineastas de muitos cantos do mundo e propostas de vários tipos de cinema. Como se diz nesta cidade, a oportunidade única para os cinéfilos chineses verem os filmes independentes que fazem os circuitos dos festivais, os tais filmes que depois não chegam aos cinemas de centro comercial luxuoso que proliferam nesta metrópole.

Mesmo sem a vocação de estreias mundiais, as centenas de filmes que fazem que o catálogo seja um dos mais gordos que existem nos festivais, o SIFF, obviamente, não esquece a sua génese: ser um evento asiático e em que a passadeira vermelha dá prioridade ao cinema da Ásia. Ao cinema e à indústria local - o lado de mercado existe sobretudo para dar o chamado boost à indústria da China e dos países vizinhos, não sendo por acaso que alguns dos debates e workshops tenham privilegiado o mandarim, quase sempre com um star system bastante regional e com a presença massiva de representantes do Estado.