Womex: 300 sons de todo mundo em Lisboa

Depois de passar pelo Porto em 2021, Womex chega pela primeira vez a Lisboa este ano. De 19 a 23 de outubro, o festival vai receber 60 espetáculos, 300 músicos de todo o mundo, 20 sessões de conferências e 16 projeções de filmes.

Durante estes 27 anos do festival Womex, muitos artistas portugueses passaram pela Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suécia, Reino Unido, Holanda, Grécia, Polónia, Espanha, Finlândia e Hungria. Mariza, Camané, Ricardo Ribeiro, Carminho, Ana Sofia Varela são alguns dos nomes que já passaram por este evento.

"As pessoas estão a perguntar-nos há anos para virmos a Lisboa. É o local que as pessoas estão mesmo a querer visitar. Finalmente depois de tanto trabalho e de todas as pessoas envolvidas. Nós somos muito sortudos por finalmente vir para Lisboa", explicou Alexander Walter, diretor da Womex, numa conversa com o DN.

O evento está pensado para 5 dias de 4 noites de networking entre os profissionais da música e cinema, concertos, uma feira comercial, um ciclo de conferências e de filmes. Haverá ainda espaço para uma cerimónia de entrega dos mais prestigiados Prémios de Música do Mundo que decorrerá no Teatro São Luiz.

Os concertos vão se espalhar por 7 palcos emblemáticos de Lisboa: Coliseu dos Recreios, Cinema São Jorge, Teatro Tivoli, Cineteatro Capitólio, Cinema Portuguesa, Teatro S. Luiz, uma tenda montada no Parque Mayer, LAV e ainda algumas atividades vão ter lugar no Altice Arena. Um evento que traz as temáticas de interculturalidade para o palco de conferências e de concertos.

Alexander Walter, Luís Araújo, Diogo Moura, Américo Rodrigues e António Miguel Guimarães na apresentação do festival. © Leonardo Negrão / Global Imagens

"Todos os espaços são ao longo da avenida da liberdade. Temos muita sorte de ter estes espaços juntos uns dos outros. Se as pessoas forem malucas e queiram ver todos os artistas conseguem ver 20 minutos de cada um", afirmou o diretor do festival.

Karyna Gomes é um dos nomes confirmados para o Lusofónica Stage no Cinema São Jorge. A cantora e compositora de pai guineense e mãe cabo-verdiana, vai trazer novas sonoridades africanas e está já a trabalhar num novo álbum, que pretende apresentar no concerto.

"Já me estou a preparar e é com muita alegria que recebi essa notícia. O que eu vou fazer é dar o meu melhor em termos musicais e sempre com muita alegria", afirmou a artista Karyna Gomes.

Para o festival, a artista quer conhecer mais artistas relacionados com as sonoridades africanas. Não só assistir aos concertos desse estilo de música, mas também entrar em contacto com os mesmos nos camarins. "Sou apaixonada pela sonoridade. Queria estar com eles e beber um bocadinho dessa experiência. O meu novo trabalho é muito baseado na sonoridade africana."

Júlio Resende vai atuar na cerimónia de abertura do festival no dia 19 de outubro no Teatro Tivoli, juntamente com Beatriz Felício, Club Makumba e Expresso Transatlântico. O pianista e compositor português vai trazer para palco o seu próprio estilo de música apelidado de "Fado-Jazz". Usa técnicas de improvisação com diferentes géneros musicais, desde o jazz, fado, música clássica e até eletrónica.

Esteve presente na edição do ano passado no Porto, na qual adorou o espírito e a música do festival. Nesta Edição, Júlio Resende quer muito ver Ana Lua Caiano, que vai atuar no Lusofónica Stage no Cinema São Jorge.