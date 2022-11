Wikimedia Portugal inicia campanha para "melhorar conteúdos sobre música nacional"

A Wikimedia Portugal, que promove e apoia os projetos da Fundação Wikimedia, entre os quais a Wikipédia, inicia este mês uma campanha para "melhorar os conteúdos sobre música nacional" naquela enciclopédia 'online', foi anunciado esta sexta-feira.

A campanha Wiki Loves Música Portuguesa, de acordo com a Wikimedia Portugal num comunicado divulgado esta sexta-feira, arranca com um evento inaugural dedicado ao músico e compositor José Mário Branco, que morreu em 2019, organizado em colaboração com o Arquivo José Mário Branco, mantido pelo Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa.

A campanha inclui, até ao final de novembro, mais três atividades: "Dia 22 o trabalho estará centrado na criação de caixas informativas na Wikipédia; dia 28, no espaço da cooperativa PENHA SCO, as Wiki Editoras Lx dedicam o seu habitual encontro quinzenal de edição às mulheres da música portuguesa; dia 29 a Biblioteca Mário Sottomayor Cardia da NOVA FCSH receberá uma atividade de caça às referências".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No âmbito da Wiki Loves Música Portuguesa "estão previstas atividades, pelo menos, até dezembro de 2023". A agenda da campanha será divulgada no 'site' e nas contas da Wikimedia Portugal nas redes sociais.

Esta campanha "é desenvolvida em parceria com outras entidades, num esforço alargado que compreende a música tradicional, a música erudita e, claro, a música popular contemporânea".

A Wikimedia Portugal "gere o capítulo local da Wikimedia, uma associação sem fins lucrativos com a missão de contribuir para a disseminação generalizada do saber e da cultura, através do incentivo à recolha, criação e difusão de conteúdos isentos de restrições de utilização, modificação e distribuição".