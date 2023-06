Vocalista dos Rammstein contestado à porta de concerto

Cerca de 150 manifestantes reuniram-se à porta de um estádio de Berna, no sábado, tentando fazer-se passar por milhares de fãs dos Rammstein que se dirigiam para ver a sua banda favorita, ignorando a onda de alegações de agressão sexual.

Com cartazes com mensagens como "Eu acredito nela" e "Parem com a cultura da violação", a pequena multidão ergueu o dedo do meio em direção ao local do concerto e à multidão de fãs da banda de metal alemã, que se encontrava muito mais numerosa e vestida de negro. Os fãs responderam da mesma forma, com uma fila de polícias a separá-los.

Eram esperados cerca de 40 mil espetadores para o concerto no Estádio Wankdorf, em Berna, seguindo-se outro no domingo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estes são os primeiros concertos dos Rammstein desde que os procuradores de Berlim abriram esta semana uma investigação contra o seu vocalista Till Lindemann, na sequência de uma série de alegações de abuso sexual.

Nas últimas semanas, várias mulheres afirmaram ter sido escolhidas em concertos e drogadas para se envolverem em atividades sexuais com Lindemann, de 60 anos, em festas depois dos espetáculos do grupo.

Till Lindemann sem a caracterização típica nos concertos do grupo de que é vocalista. © Tobias SCHWARZ / AFP

As alegadas agressões aconteceram durante uma digressão europeia de 35 dias da banda de metal industrial, conhecida pelos riffs de guitarra, por quebrar tabus e por espetáculos teatrais com muita pirotecnia.

Na véspera, o baterista da banda disse estar "profundamente chocado" com as alegações de agressão sexual contra o vocalista do grupo e procurou distanciar.se do cantor.

"As alegações das últimas semanas chocaram-nos profundamente como banda e a mim como ser humano", escreveu Christoph Schneider no Instagram. Schneider fez questão de separar as festas de Lindemann com as festas oficiais da banda.

"Till distanciou-se de nós nos últimos anos e criou a sua própria bolha. Com o seu próprio pessoal, os seus próprios projetos, as suas próprias festas. Isso deixou-me triste, sem dúvida."

Nada chocados

As alegações, que Lindemann negou veementemente, não dissuadiram os fãs, vestidos com t-shirts pretas dos Rammstein e muitos deles com tatuagens da banda, de irem ao espetáculo.

"Isto não nos afeta. Não estamos nada chocados", disse Marie Rouillon, uma francesa de 51 anos que estava no concerto com o seu marido Arnaud.

O casal, que afirmou ser fã dos Rammstein há 15 anos e ter assistido a sete concertos anteriores, disse que ficaria obviamente chocado se as alegações fossem verdadeiras. "Mas isso impedir-nos-ia de os ver? Acho que não", disse Marie.

Lara Andermatt, 20 anos, concorda. "Talvez seja verdade, talvez não, mas estou aqui para o concerto", disse ela, acrescentando que estava excitada por finalmente ver a sua banda favorita ao vivo pela primeira vez.

O show pirotécnico no interior do estádio em Berna. © FABRICE COFFRINI / AFP

Se as alegações se revelarem verdadeiras, o caso muda de figura: "Não está tudo bem, mas vou continuar a ouvir Rammstein."

Rachel Weyermann, de 24 anos, de Berna, disse que este era o seu quarto concerto dos Rammstein, mas que não seria capaz de continuar a ouvir a banda se houvesse provas de que as alegações eram verdadeiras. "Se eu soubesse que era verdade, acho que este seria o meu último concerto", disse.

O escândalo rebentou depois de uma jovem irlandesa ter publicado nas redes sociais que tinha sido drogada e pedida em casamento por Lindemann numa festa nos bastidores em Vilnius.

Desde então, uma onda de histórias semelhantes surgiu em plataformas como o Twitter, Instagram e YouTube.

Uma mulher de 20 anos, que falou com a AFP antes do concerto de sábado, e que deu o seu nome apenas como Adriana, disse que tinha sido contactada antes do evento por alguém que lhe ofereceu um lugar na frente e acesso à festa depois do espetáculo.

Ela disse que tinha recusado a oferta, mas que estava ansiosa para ver a banda que ela adora há quase uma década ao vivo pela primeira, e provavelmente a última vez. "Estou a vê-los ao vivo hoje, é como fechar um capítulo para mim."

Escandaloso

O alvoroço em torno das alegações levou ao cancelamento de todas as festas pós-concerto na série de espetáculos dos Rammstein em Munique na semana passada.

Desconhece-se se seriam realizadas festas depois dos dois concertos em Berna, este fim de semana.

A Juventude Socialista Suíça (JS), o movimento juvenil do Partido Social Democrata, e vários grupos feministas lançaram uma petição, assinada por mais de 7500 pessoas, a instar os promotores a cancelar os ​​​​​​​concertos de Berna, .

"Estamos claramente muito desapontados por não ter funcionado", disse à AFP a secretária-adjunta Mathilde Mottet, durante o protesto de sábado.

"40 mil pessoas vêm assistir a um potencial violador... É completamente escandaloso".

Segurando um megafone, ela e outros líderes conduziram os manifestantes numa série de danças e cânticos, no meio de um coro de vaias de alguns dos fãs que começaram a entrar no estádio.

Um dos cânticos repetidos com frequência e com raiva foi: "Till Verschwindemann", traduzível como "Till, desaparece, meu".

Os Rammstein têm um concerto agendado para o Estádio da Luz, em Lisboa, no próximo dia 26.