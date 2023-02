Visitante destrói acidentalmente escultura de quase 40 mil euros

Há acidentes que se tornam caros. Foi o que aconteceu a uma colecionadora de arte, em Miami, quando derrubou uma escultura do artista americano Jeff Koons, chamada "Balloon Dog", avaliada em 42 mil dólares (cerca de 39 mil euros).

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, durante uma visita exclusiva pela feira Art Wynwood, em Miami. No momento, alguns colecionadores que estavam no local pensaram que podia tratar-se de uma performance, diz a AFP.

"Vi a mulher, que estava lá, a tocar na escultura. Então a coisa caiu e partiu-se", disse à Fox News o artista Stephen Gamson. Outro dos visitantes gravou um vídeo enquanto os funcionários da feira limpam os destroços da escultura. "Não acredito que alguém conseguiu fazê-la cair", ouve-se.

Segundo a AFP, Benedicte Caluch, o consultor de arte da Bel-Air Fine Art (que patrocinou a peça de Koons), disse ao jornal Miami Herald que foi um acidente e que a colecionadora não tinha intenções de derrubar a peça, acrescentando que a seguradora vai cobrir os danos.

O artista Jeff Koons - que se inspira em objetos do quotidiano, como balões, por exemplo - não estava presente no local.