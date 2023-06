Vilar de Mouros com quatro dias de música confirma Limp Bizkit e Prodigy

O festival Vilar de Mouros regressa à freguesia de Caminha que lhe dá nome para quatro dias de música, entre 23 e 26 de agosto, com nomes como ​​​​​​​Limp Bizkit e The Prodigy, entre outros, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado esta segunda-feira enviado às redações, a organização confirma a participação dos James, Pendulum, Within Temptation, Xutos & Pontapés, Ornatos Violeta, The Bloody Beetroots DJ 'set', Millencolin, Peaches, Guano Apes, Enter Shikari, Apocalyptica, Bizarra Locomotiva, The Last Internationale, Nowhere To Be Found e Micomaníacos.

No primeiro dia, 23 de agosto, atuam Limp Bizkit, Xutos & Pontapés, Enter Shikari, The Last Internationale. A banda local Micomaníacos terá a sua estreia no palco principal do festival.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No dia 24 sobem a palco os britânicos The Prodigy, Millencolin, The Bloody Beetroots (DJ 'set') e Nowhere to Be Found.

O cartaz do terceiro dia de Vilar de Mouros, reserva as atuações dos Pendulum, Within Temptation, Apocalyptica e, Bizarra Locomotiva.

O festival termina, no dia 26 de agosto, com os James, Ornatos Violeta, Guano Apes, Peaches.

Já no palco histórico, que já acolheu nomes como U2 ou Elton John, entre tantos outros, situado fora do recinto do festival, haverá concertos de DJ's, de acesso livre.

O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do "Woodstock" à portuguesa, aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A 1.ª edição de 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.

O passe para os quatro dias do festival custa 120 euros e para os dias 24, 25 e 26 90 euros. O bilhete diário tem um custo de 45 euros.