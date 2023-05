Vila Franca: tarde com contornos atípicos

A tarde de ontem, em Vila Franca teve contornos atípicos. Regresso às arenas da ganadaria de Conde de Murça, com vários toiros sérios por diante, rematados e variados de pelagem; que de antemão criaram expectativas e levaram muitos aficionados à Palha Blanco. Apresentação irrepreensível, premiada com vários toiros aplaudidos. Mas a palavra expectativa tem muito que se lhe diga... Como alguém afirmou: "Tenha esperanças, mas não crie expectativas. A esperança pode surpreender-te e a expectativa dececionar-te."



Dos seis exemplares sorteados para saírem à arena, três recolheram aos currais (3.º, 4.º e 5.º), com problemas de locomoção; e o 2.º sobrero, depois de lidado, também partiu uma mão. Caberá ao ganadero, com a ajuda do seu veterinário, averiguar a causa de tais problemas... Quanto ao comportamento, pela positiva, fez-se notar como os toiros humilharam nos capotes; mas, pela negativa, a demasiada falta de fijeza e a falta de entrega da maioria. Dos seis, o destaque recai no 1.º sobrero, lidado por Joaquim Brito Paes, o de melhor jogo do conjunto.



A empresa Tauroleve apostou num cartel de oportunidade, dentro de um conceito diferente e com uma visão de futuro. Aos seis nomes anunciados fazia falta um "zambombazo" para que as suas carreiras levantassem voo. Aos seis fazia falta que a sorte lhes sorrisse. Aos seis fazia falta que algo se passasse. Do meu ponto de vista, ficaram-se pelas intenções...



David Gomes teve uma passagem demasiado pobre pela Palha Blanco. António Prates apenas nos dois últimos curtos conseguiu convencer. Joaquim Brito Paes, montado no "Neptuno", com o melhor toiro, rubricou a atuação mais consistente da tarde. António Ribeiro Telles filho (com o 2.º sobrero, que acabou em tábuas) esteve muito melhor a lidar - esforçado e meritório - do que a concretizar os ferros. Diogo Oliveira (com o 3.º sobrero) colocou intencionalidade no que fez, mas faltaram outras coisas. E Tristão Telles Queiroz apenas a meio da atuação deu um ar da sua graça.



Pelos Amadores de Vila Franca pegaram Vasco Pereira, Guilherme Dotti e Lucas Gonçalves, todos à primeira tentativa. Pelos Amadores de São Manços concretizaram João Fortunato, Manuel Trindade e Duarte Telles, também ao primeiro encontro.



Há tardes assim... que se ficam pelas expectativas!



Síntese da Corrida

7 de Maio de 2023: Praça de Toiros Palha Blanco (Vila Franca de Xira)

IV Corrida de Toiros das Tertúlias

Empresa Tauroleve



Ganadaria: 6 de Conde de Murça. 3 devolvidos aos currais por problemas de locomoção. Saíram 3 toiros sobreros (substitutos) com o mesmo ferro. Sem fijeza e falta de entrega a maioria. Destacou-se o 1.º sobrero lidado por Joaquim Brito Paes.



Cavaleiros: David Gomes (não deu volta), António Prates (volta), Joaquim Brito Paes (volta), António Ribeiro Telles filho (volta), Diogo Oliveira (volta) e Tristão Telles Queiroz (volta).



Forcados: Amadores de Vila Franca de Xira: Vasco Pereira (volta), Guilherme Dotti (volta) e Lucas Gonçalves (volta). Amadores de São Manços: João Fortunado (volta), Manuel Trindade (volta) e Duarte Telles (volta).