Na apresentação no Tivoli, no LEFFEST, disse que abordou este processo de estreia como realizador com muita alegria. Geralmente, ouvimos os realizadores a falar de dificuldades...

Foi uma alegria. Claro que também foi difícil, mas isso já o sabia...Muitos atores que começam a dirigir delegam muito. No meu caso, não. Acompanhei a montagem em todos os momentos, para mim só poderia ser desta maneira. Estive sempre alegre e contente a tentar solucionar problemas, aliás, fazer um filme é resolver problemas, a torto e a direito...Tenho que ter sempre uma resposta, tal qual como na vida real. E o melhor na realização é que soluciono problemas com os outros e em conjunto é sempre melhor.

Mas sentiu-se também um prazer, um entusiasmo quando no final falou com o público.

Senti um elo com o público. Nestes casos, estou a falar com quem não conheço de algo que partilhei. Interessa-me muito perceber como reagiram, se foram tocados. Fiz este filme para comunicar certos sentimentos e ideias.