Vigésima edição da Festa do Jazz regressa a Lisboa

A Festa do Jazz regressa a Lisboa nos dias 16, 17 e 18 de dezembro para a sua vigésima edição, que vai acontecer em três locais de Belém: no CCB - Centro Cultural de Belém, onde se realiza o programa principal de concertos, o Picadeiro do Antigo Museu dos Coches, que vai acolher o Encontro Nacional de Escolas de Jazz, bem como dois concertos exclusivos, e a livraria Ler Devagar no Lx Factory, que vai receber Jam Sessions à noite.

O programa musical conta com artistas como Salvador Sobral e ​​​​​​​Trilok Gurtu (com João Paulo Esteves da Silva, Yuri Daniel e improvisadores portugueses), Nazaré da Silva Quinteto, JAZZOPA e muitos outros.

Além da programação musical, a Festa do Jazz vai acolher painéis de discussão sobre temas sociais relevantes.

O diretor artístico, Carlos Martins, considera que a Festa do Jazz é determinante para compreender este género musical em Portugal nas últimas décadas, nomeadamente nos últimos 20 anos.

"A criação de comunidade e a sua sustentação, sublinhe-se, foi o nosso maior contributo, enquanto parceiro de uma rede, antes informal, de músicos, promotores, investigadores, jornalistas, professores, entre outros, abarcando um conjunto de vozes diversas, com diferentes experiências e papéis em diferentes contextos", diz Carlos Martins, diretor artístico.

A Festa do Jazz tem sido ao longo de 20 anos um momento de apresentação de novos talentos e novas propostas de músicos consagrados. Este festial realiza-se há 20 anos sem interrupções e reúne públicos, críticos, promotores, músicos profissionais e estudantes de jazz de todo o país.

Todos os concertos no CCB serão transmitidos ao vivo na RTP Palco e estarão disponíveis na plataforma digital durante um ano.