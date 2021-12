É com surpresa que se ouve Viet Thanh Nguyen pronunciar o nome do escritor português António Lobo Antunes e maior ainda com o agradecimento que quer deixar nesta entrevista: "Quero partilhar consigo uma coisa... encontrei-me com António Lobo Antunes na entrega de um prémio em Itália [o Bottari Lattes Grinzane / 2018], tomámos o pequeno-almoço juntos e dei-lhe um dos meus livros traduzidos em português, o Refugiados. E disse-lhe que o seu romance Os Cus de Judas [The Land at the End of the World, nos EUA] teve uma influência enorme em O Simpatizante. Sei que ele é muito ocupado, mas pode ser que um dia me leia. Sempre achei que O Simpatizante era uma tentativa falhada de imitar Os Cus de Judas... ponha isso na entrevista, que sou fã dele e que lamento que o leitor norte-americano não seja capaz de o perceber - o que é uma tragédia."