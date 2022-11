Comprimidos nas ruas estreitas do bairro lisboeta da Graça, é com alguma surpresa que turistas nacionais e estrangeiros descobrem a escala imponente da Igreja de São Vicente de Fora. Habituado à amplitude da paisagem castelhana, o Rei Filipe II de Espanha, I de Portugal, terá confiado ao arquiteto do Mosteiro do Escorial, Juan de Herrera, a tarefa de edificar aqui obra que desse continuidade ao mosteiro mandado erguer por D. Afonso Henriques para celebrar a conquista da cidade aos mouros. Vários séculos e operações de restauro depois (nomeadamente a que seguiu ao terramoto de 1755) tudo em São Vicente de Fora continua a impor-se por uma dimensão pouco familiar entre nós, nomeadamente o órgão de tubos que, mesmo em silêncio, nos remete para a solenidade do Barroco.

Um dos guardiões dos seus segredos é - faz agora 25 anos - o organista João Vaz. Formado em Órgão pela Escola Superior de Música de Lisboa, sob a orientação de Antoine Sibertin-Blanc, e pelo Conservatório Superior de Música de Aragão, em Saragoça, (onde estudou com José Luis González Uriol, como bolseiro da Fundação Gulbenkian), confessa que trabalhar com o órgão de tubos de São Vicente de Fora, com características únicas no mundo, "é a concretização de um sonho".