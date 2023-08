Viagem a Portugal

Cada vez mais, as longas-metragens de estreia de jovens realizadoras tendem a retratar o feminino. Pura e simplesmente, o feminino. É uma atitude natural de afirmação nos tempos que correm, e há quem o faça com subtileza, envolvendo as personagens em algo que vai além do facto de serem mulheres, e quem prefira não estar com meias-palavras, enfrentando a complexidade do universo feminino a partir das suas dores próprias. Maya Nilo (Laura), primeira obra de Lovisa Sirén, encaixa nesta última estirpe, centrando-se em duas irmãs, adultas de personalidades opostas e cada uma com a sua vida estabelecida em Estocolmo, que acabam por reunir-se no contexto de uma viagem com argumento familiar. A saber: a mãe, residente em Portugal, descobriu que tem um cancro e o filho pequeno de uma delas, que vive com essa avó, pode estar em vias de passar para a guarda do pai português, o que significaria o afastamento definitivo da mãe. Missão: impedir que isso aconteça.

A sequência inicial do filme, que nos dá a conhecer o perfil bombástico de Maya (a mãe do miúdo), não terá equivalente em termos de impacto: vemos uma mulher a caminhar na noite, como um vulto vermelho perseguido por um grupo de homens, que a certa altura aterroriza os assediadores batendo com a cabeça na parede até fazer sangue... Com apenas uma imagem, Sirén diz tudo sobre a força e vulnerabilidade desta figura que vai abalar a paz doméstica da irmã, Nilo, uma escritora feminista cheia de si, com orgulho na sua pequena família sueca composta pelo marido e uma filha adolescente, Laura (estão explicados os três nomes do título).

Homens fora, a aventura começa quando as duas irmãs, e Laura, se fazem à estrada para ir buscar o filho de Maya a Sagres, tendo como transporte um carro velho, que parece anunciar problemas mecânicos. Da Suécia a Portugal, o caminho é longo e há muitas verdades que vêm ao de cima, ora usadas como ataque psicológico entre as manas desavindas, ora sarando feridas antigas (apesar de arder no momento). Cria-se, pois, o tipo de dinâmica específica entre mulheres que terá sido o ponto de interesse da realizadora. Mas é suficiente?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da apresentação simpática, Maya Nilo (Laura) não traz grande novidade às narrativas contemporâneas que observam o drama feminino, nem acrescenta nada de substancial ao chamado discurso feminista, ficando-se por uma linha básica de perceção. À medida que os minutos passam, a estrutura do road movie torna-se bastante previsível, assim como as conversas, peripécias e o comportamento das personagens, caindo num estado de monotonia que corrói a relevância do desfecho. Há muitos filmes que sabem explorar justamente essa ideia de ser "o caminho que importa", e não o destino. Mas há aqui uma preguiça criativa que consiste em depositar toda a confiança no trabalho generoso das atrizes e tentar que isso, combinado com a estética da película de 35mm e uma banda sonora de agradável registo indie, disfarce as fraquezas do argumento.

dnot@dn.pt