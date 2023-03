Vendas de vinil ultrapassam vendas de CDs pela primeira vez em décadas

As vendas de discos de vinil superaram o desempenho dos CDs nos EUA pela primeira vez desde 1987, de acordo com um relatório, divulgado pela BBC.

Mais de 41 milhões de discos de vinil foram vendidos em 2022, no valor de 1,2 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros). Apenas 33 milhões de CDs foram vendidos, no valor de 483 milhões de dólares.

Foi o 16º ano consecutivo de crescimento das vendas de discos, cerca de 71% das receitas de formato físico.

As receitas de música gravada nos EUA cresceram pelo sétimo ano consecutivo e atingiram um valor recorde de 15,9 mil milhões de dólares.

De um modo geral, as receitas de música em 2022 aumentaram 6%, de acordo com o relatório divulgado pela Associação da Indústria da Gravação da América (RIAA), impulsionado, em grande parte, pelo streaming, mas também pelas vendas de formato físico de música.

O relatório constatou que as receitas para formatos de música física aumentaram constantemente ao longo dos anos, marcados por um "ressurgimento notável" em 2021, depois de terem sido silenciadas pelo Covid-19 em 2020. As receitas da música física, no geral, aumentaram 4% no ano passado, impulsionadas por discos de vinil que registaram um aumento de 17%. Entretanto, as receitas dos CDs caíram 18%.

As cópias físicas de música continuaram a ter um desempenho melhor do que os downloads digitais, constatou o relatório. No entanto, assistiu-se a mais um declínio nas receitas, caindo 20% para 495 milhões de dólares. É um forte contraste do pico de popularidade dos descarregamentos digitais outrora realizado, tendo constituído 43% das receitas de música gravada em 2012. Desde então, os descarregamentos caíram - para apenas 3% no ano passado.

As receitas de streaming, que incluem "subscrições pagas, serviços apoiados por anúncios, rádio digital e personalizada, plataformas de redes sociais, aplicações de fitness digital e outras", cresceram 7% para um valor recorde de 13,3 mil milhões de dólares, sendo responsáveis por 84% das receitas totais.

As vendas de discos relativas ao ano passado demonstram que o vinil está "a cimentar o seu papel como um acessório do mercado da música moderna", disse o Presidente e CEO da RIAA, Mitch Glazier, numa publicação na plataforma Medium.

"Os amantes da música claramente não se fartam do som de alta qualidade e da ligação tangível aos artistas que o vinil oferece, e as gravadoras satisfizeram diretamente essa procura com um fluxo constante de exclusivos, reedições especiais e embalagens e discos lindamente trabalhados", disse Glazier.