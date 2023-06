"Vêm dois grupos a Lisboa que trarão sonoridades e ritmos bem japoneses"

Esta Festa do Japão em finais de junho é já uma tradição em Lisboa. Acontece igualmente noutras capitais europeias?

A Festa do Japão em Lisboa realizar-se-á no dia 24 de junho, das 14h00 às 22h00, no Jardim Vasco da Gama em Belém. A Festa do Japão teve a sua primeira edição em 2011 decorrendo, este ano, a 10.ª edição. As nove edições anteriores foram organizadas pela Embaixada do Japão, este ano, com o intuito de dinamizar ainda mais este evento, a organização ficou a cargo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa, mantendo a colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, a EGEAC e a Junta de Freguesia de Belém. Estamos muito contentes por, após 3 anos de interregno, se poder retomar a Festa do Japão, aqui em Portugal. Tenho conhecimento da realização de alguns Festivais do Japão em alguns países europeus, nomeadamente na Alemanha e Espanha - Barcelona, procurando recriar um pouco do espírito do "Matsuri japonês" - os nossos festivais, que se vão realizando ao longo do ano no Japão.

Vai ser especial este ano por causa das celebrações dos 480 anos do primeiro contacto dos portugueses com os japoneses?

Este ano comemoramos 480 anos de amizade entre Japão e Portugal, desde a primeira chegada dos portugueses à ilha Tanegashima. Este intercâmbio dos povos teve um impacto significativo nas culturas de ambos. A província de Nagasaki foi o cenário dos primórdios deste intercâmbio e amizade e, por esse motivo, a Festa do Japão deste ano receberá o governador de Nagasaki; acreditamos ser um marco especial nesta longa amizade entre o Japão e Portugal.

Pode dar três ou quatro exemplos de atividades propostas aos participantes na Festa do Japão?

Nesta edição, convidámos dois grupos musicais do Japão, que trarão sonoridades e ritmos bem japoneses. Um grupo é o duo de tambores e flauta: Tomoro, que regressa ao palco mais uma vez! O outro, é um grupo de dança Awa Odori, uma dança tradicional japonesa com mais de 450 anos de história. Curiosamente, no século XIX, esta dança fascinou o diplomata e escritor português Wenceslau de Moraes - que chegou até a escrever um romance sobre a mesma; esta dança, que o fascinou, que é fiel à tradição mas também à inovação, apresentará em palco um espetáculo maravilhoso, numa versão moderna e colorida. Haverá diferentes vertentes, entre o tradicional e o pop... o desfile de Cosplay, demonstração de artes marciais; além disso, a presença de várias associações, entidades culturais e comerciais, associadas à cultura japonesa, irão proporcionar informações, workshops, e a gastronomia japonesa. Esperamos encontrar-vos, assim como a muitas outras pessoas por lá.

Sente que existe em Portugal uma forte atração pela cultura popular japonesa, seja o manga e o anime ou o karaté e o kendo?

Sim, há um crescente interesse por vários aspetos da cultura japonesa, tradicional ou mais contemporânea. Fiquei surpreendida com o grande número de participantes, por exemplo, no IberoAnime ou aqueles que manifestam interesse em manga e anime. Algumas pessoas, aqui em Portugal, até já desenham manga, o que é muito curioso. Também fiquei impressionada com a comunidade de Cosplay, por todo o trabalho e dedicação dos seus fãs. É admirável observar os praticantes de artes marciais, como o kendo, o judo e o karaté; uma vez tive a oportunidade de visitar um combate de judo e kendo, sentindo-me como se estivesse de volta ao Japão, pois sentia-se o verdadeiro espírito japonês no ar!

Foi publicado este ano em português Kokoro, de Natsume Soseki, um clássico da literatura japonesa. Quando pensamos em cultura mais erudita, os portugueses conhecem os grandes escritores e cineastas japoneses?

Fico impressionada com o interesse dos portugueses por cinema ou literatura clássica japonesa. É de referir, por exemplo, só este ano, já houve mais de três ciclos de cinema sobre os clássicos japoneses, com particular destaque da atriz e realizadora Kinuyo Tanaka, uma figura relevante da história do cinema japonês... Às vezes, sou surpreendida pelo enorme conhecimento de algumas pessoas sobre estes temas e, em conversa com elas, aprendo novos aspetos que desconhecia sobre escritores japoneses e a história do cinema.

Ao longo do ano, que atividades culturais tem promovido a embaixada?

O maior evento comemorativo será, de facto, a Festa do Japão em Lisboa que, organizada em colaboração com outras entidades, será o evento de maior dimensão e envolvimento do público. Foram também organizadas outras atividades, por exemplo, uma série de artigos refletindo a experiência de diversas pessoas portuguesas na sua relação com a cultura do Japão que temos vindo a publicar com o Diário de Notícias, a apresentação de tambores e vários workshops de cultura japonesa no IberoAnime. Além disso, a Fundação Oriente está a promover uma exposição muito interessante sobre as festas e os rituais japoneses, e a Gulbenkian está a ultimar um outro evento, também associando-se às comemorações dos 480 anos. O Festival Internacional de Cinema de Animação - MONSTRA, foi também um marco relevante das celebrações, sendo o Japão o país de destaque e onde por volta de 100 filmes de animação japonesa foram exibidos. Muitas organizações, grandes e pequenas, japonesas e portuguesas, têm vindo, desde janeiro, a realizar uma série de eventos culturais e estamos muito reconhecidos por ver surgir estas iniciativas e diversidade de eventos que promovem a cultura japonesa.

Faz parte do grupo de cinco diplomatas na embaixada em Lisboa que fala português. Como aprendeu a língua?

Estudei português na universidade, no Japão, e passei um ano a estudar na Universidade de Aveiro. Fiquei fascinada com a cidade bonita, as pessoas calorosas e a comida deliciosa, até os famosos ovos-moles! A pronúncia do português de Portugal era muito difícil para mim, mas todos os meus professores, amigos da universidade e seus familiares eram simpáticos, recebendo-me de braços abertos, o que é verdadeiramente uma memória inesquecível.

Os japoneses em geral conhecem a ligação histórica entre os dois países?

No Japão, faz parte do programa da escola primária, onde os alunos aprendem sobre a chegada dos primeiros portugueses. Muitos japoneses conhecem as ligações históricas entre Portugal e o Japão e sentem-se, de alguma forma, mais próximos de Portugal.

