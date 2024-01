exclusivo Cultura

"Vai ser muito triste daqui a uns anos olhar para trás e ver que tudo o que fizemos foi arte instagramável"

Música clássica em esteroides. É assim que vai ser o ciclo de oito concertos Atravessar o Fogo, com curadoria de Martim Sousa Tavares. O maestro explica ao DN o propósito bem vincado do que vai acontecer em espaços inusitados e menos utilizados do CCB, em Lisboa. Em conversa com o DN, explica o que pensa sobre a atualidade da música clássica.