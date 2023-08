Universidade belga lança curso de Literatura inspirado na cantora Taylor Swift

A Universidade de Gent, na Bélgica, vai lançar um curso de literatura inspirado na música da cantora Taylor Swift.

O curso intitulado "Literatura: Versão Taylor Swift" (Literature: Taylor's Version) começará no início do outono. Elly McCausland, professora da Universidade belga e fã da cantora, afirmou ao The Guardian que nunca recebeu tantos e-mails de estudantes entusiasmados por fazerem um curso. No entanto, ele será adaptado para quem não conhece ou não gosta de Taylor Swift.

Este curso pretende levar os seus alunos a conhecer clássicos literários na perspetiva da cantora norte-americana, pois algumas das músicas são inspiradas em obras literárias de autores como Jane Eyre, Emily Dickinson, Sylvia Plath e Shakespeare.

"O que eu quero fazer é mostrar aos alunos que, embora estes textos possam parecer inacessíveis, eles podem ser acessíveis se os olharmos de um ângulo ligeiramente diferente", disse. "Shakespeare, de alguma forma, está a abordar muitas das mesmas questões que Taylor Swift está hoje em dia a falar, o que parece loucura. Mas é verdade."

"Quero mostrar aos meus alunos o quanto a literatura histórica inglesa pode ser divertida", disse a professora ao jornal holandês Het Laatste Nieuws.

Para a professora, a capacidade que Taylor Swift tem em alternar entre estilos, por escrever linhas pessoais e ao mesmo tempo de experiência coletiva, fê-la a escritora perfeita para estudar em aula.

Este é primeiro curso que inclui Taylor Swift na Europa. No entanto, em 2022, a Universidade de Clive Davis em Nova Iorque, nos Estados Unidos, lançou um curso sobre a cantora norte-americana que analisava a sua imagem e música.