Uma viagem pela escrita de Nuno Júdice. Portimão vai homenagear o escritor português com exposição

A Câmara de Portimão vai homenagear o escritor português Nuno Júdice com a exposição Nuno Júdice - O Prazer das Imagens que estará patente a partir de 18 de setembro até 18 de janeiro de 2026 no Museu de Portimão. Esta exposição é da curadoria de José Gameiro, Manuela Júdice, Filipa Leal e pretende atravessar a escrita de Nuno Júdice.A exposição contém poemas inéditos de Nuno Júdice acompanhados de obras Graça Morais, Júlio Pomar, Jorge Martins, Rui Chafes, Manuel Amado, Duarte Belo, Bernard Cornu, Colette Deblé e Julie Ganzin. Vão ser também exibidos filmes sobre o escritor como Eco, Nuno Júdice.Uma das páginas de um dos 20 cadernos de Nuno Júdice, onde este costumava fazer colagens de fotografias, vai estar disponível na exposição. A página inclui o poema Derrapagem. Este poema inspirou uma obra de Manuela Pimentel que vai estar exposta.Está também exposto na entrada da exposição um poema, onde se pode ler escrito à mão. “Um Chagall, le poète et son double, rosto azul, cavalo. Rússia./ O porto de Lisboa com guindastes e gaivotas, dia nublado, sem horizonte” Este foi escrito na sua primeira ida a Paris.Nuno Manuel Gonçalves Júdice foi um escritor, poeta e professor universitário. Recebeu vários prémios incluindo o Prémio de Poesia Pablo Neruda, o Prémio do Pen Club, o da Associação Portuguesa de Escritores, o prémio ibero-americano Rainha Sofia de Espanha, o Prémio Review 2000 da Associação Internacional de Críticos Literários, o Prémio de Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Morreu aos 74 anos a 17 de março de 2024, devido a cancro.