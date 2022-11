Uma viagem multissensorial pela vida de Frida Kahlo

Depois de passar pelo Porto, chega agora a Lisboa a exposição "Frida Kahlo, a Biografia Imersiva", uma experiência multissensorial que passa pela vida, obra e dilemas da pintora mexicana. A exposição está patente no Reservatório da Mãe D"Água até janeiro de 2023.

"Ninguém consegue ser indiferente a Frida Kahlo, seja pela sua arte ou pela sua vida. É uma personalidade intemporal e na atualidade faz todo o sentido voltarmos a enaltecer quem foi a artista. Aqui, o que tentámos fazer foi celebrar os momentos mais importantes da vida dela", explicou Soraia Maciel, Coordenadora de Comunicação da exposição em conversa com o DN.

A caveira, coroas de flores, fruta e a monocelha são todos símbolos que lembram a famosa pintora Frida Kahlo. A exposição dá a conhecer não só a sua vida e obra como também as tradições e a cultura mexicana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dividida em oito instalações, ao entrar encontra-se um altar de três andares, um símbolo cultural mexicano que celebra a morte. No altar podemos ver um copo de água que simboliza a pureza, velas e castiçais, que trazem esperança e orientação, incenso para afastar os maus espíritos e cravos, que indicam aos mortos o caminho para casa através do cheiro.

Altar de três andares dedicado para Frida Khalo.

Esta primeira instalação explica o percurso de vida de Frida com um texto nas paredes e fotografias da época. Num pequeno vídeo é também retratado o acidente de autocarro que mudou a vida da artista, deixando-a presa a uma cama e o que a fez voltar ao seu passatempo de infância: a pintura.

Para Soraia Maciel, o acidente é o maior marco da vida da artista, juntamente com o facto de ela nunca ter desistido. "Mesmo com a condição dela, nunca parou de lutar. Teve um papel muito importante no feminismo. Nada a parou, nem pela sua condição física nem pelo facto de ser mulher. Isso acaba por ser fascinante", disse.

Soraia Maciel, Coordenadora de Comunicação da exposição. © Rita Chantre / Global Imagens

Seguindo o caminho enfeitado por flores, entra-se na parte intitulada Convalescência, dedicada às suas lesões. É apresentada com uma projeção feita numa cama na parede ligada a seis círculos, que representam símbolos e sonhos. Um deles, por exemplo, tem um desenho de bebé, que remete para os problemas que tinha em engravidar e outro com o osso pélvico, que partiu no acidente.

A exposição incluí um filme de realidade virtual de 9 minutos, uma interação que segue o movimento com os emblemáticos símbolos da artista e um photobooth, onde os visitantes podem fazer um retrato como uma pintura da Frida Khalo. © Rita Chantre / Global Imagens

Na instalação seguinte voltamos à linguagem de Frida com caveiras, frutas e animais, que acompanham os visitantes enquanto caminham pela sala, sendo projetados no chão. Aqui é onde a exposição difere da que passou pelo Porto, onde a ideia era que os visitantes encontrassem um macaco. Em Lisboa, a ideia é que as animações reajam ao movimento.

Duas réplicas de roupa típica mexicana com o bordado cultural do México. © Rita Chantre / Global Imagens

Segue-se uma parte expositiva, dedicada à imagem de Frida. Nesta sala estão expostas duas réplicas de roupas típicas, utilizando o bordado cultural do México. "Ela própria era um ícone de moda e hoje vemos muito isso - as cores, as sobrancelhas - e conseguimos imediatamente reconhecer a Frida Kahlo", explicou a coordenadora da exposição. "Nós trabalhámos juntamente com a embaixada do México e com a Frida Kahlo Corporation. Tudo o que está aqui da vida dela tentámos validar com essas entidades. A embaixada ajudou com algumas peças para garantir que tudo estava de acordo com a cultura mexicana."

© Rita Chantre / Global Imagens

A instalação seguinte oferece uma experiência de realidade virtual - durante 9 minutos é possível ver o mundo pelos olhos da pintora. Começa na cama e no seu quarto, passando para os sonhos que enchiam a imaginação de Frida Kahlo. "Queremos mostrar um bocadinho o que era ser a Frida e com é estar preso a uma cama, e de repente partimos para o mundo que ela imaginava. Esta é sem dúvida uma das partes que as pessoas gostam mais."

A exposição incluí um filme de realidade virtual de 9 minutos, uma interação que segue o movimento com os emblemáticos símbolos da artista e um photobooth, onde os visitantes podem fazer um retrato como uma pintura da Frida Khalo. © Rita Chantre / Global Imagens

A pensar num público mais juvenil, há ainda espaço para pintar um desenho da artista, que depois é projetado na parede da sala.

Há um espaço onde é possível pintar um desenho da artista, que depois é projetado na parede da sala. © Rita Chantre / Global Imagens

Dentro do Reservatório da Mãe D"Água, passa um espetáculo em loop com duração de 30 minutos que mostra os momentos mais marcantes do percurso de Frida Kahlo, incluindo fotografias da artista e também os seus quadros, acompanhado de música mexicana. Os visitantes podem andar livremente pelo reservatório e ver as projeções de vários pontos da sala.

Na última instalação, os visitantes podem tirar uma fotografia à imagem e semelhança da pintora com as suas flores para recordação. É possível guardar a imagem através de um código QR que faz o download para o telemóvel.

A exposição incluí um filme de realidade virtual de 9 minutos, uma interação que segue o movimento com os emblemáticos símbolos da artista e um photobooth, onde os visitantes podem fazer um retrato como uma pintura da Frida Khalo. © Rita Chantre / Global Imagens

"Achámos que se fosse apenas uma projeção (como a da exposição imersiva de Klimt ou a de Monet) seria um bocadinho redutor tendo em conta a riqueza que existe na vida da artista. Pensámos em contar as coisas de uma forma mais interativa, através de multimédia e inovação. Assim, creio que acaba por chamar à atenção de diferentes públicos."

Frida Kahlo, a Biografia Imersiva é uma parceria entre a Immersivus, o ateliê OCUBO, a Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona, o estúdio criativo Layers of Reality e a Fever. O preço dos bilhetes varia entre os 8 e os 15 euros.

mariana.goncalves@dn.pt