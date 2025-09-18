Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma peça que põe em diálogo uma geração e um clássico de Tchekhov
Gerardo Santos
Uma peça que põe em diálogo uma geração e um clássico de Tchekhov

Só Mais Uma Gaivota vai estar em cena no Centro Cultural de Belém a partir de hoje e até 28 de setembro. Em ligação com o espetáculo, haverá uma exposição intitulada Diverse Laridae.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a
