A Nossa Senhora veste sari e o Menino Jesus, calçado como um marajá, mostra-nos o rosto de feições orientais. Peças como estas, que falam mais sobre os processos de miscigenação cultural na expansão portuguesa do que tanta literatura sobre o tema, são apenas uma parte da exposição Histórias de um Império, patente ao público a partir desta sexta-feira no Museu do Oriente, em Lisboa. Ao todo são mais de 150 peças, organizadas em oito núcleos temáticos, provenientes da coleção Távora Sequeira Pinto, pela primeira vez tratada como um todo, embora algumas já tivessem sido emprestadas a instituições de referência no mundo das artes decorativas, como o Victoria & Albert Museum, em Londres, ou o Tokyo Fuji Art Museum, no Japão.

Historiador de arte, com uma longa carreira feita em museus como o de São Roque, de Arte Antiga ou na Fundação Gulbenkian, onde atualmente dirige a delegação francesa, o comissário da exposição, Nuno Vassallo e Silva, não esconde o entusiasmo pela coleção. Ao facto não serão alheias "as memórias do Oriente, e em particular da Índia, que ouviu aos avós", já que é neto do general Vassalo e Silva, último governador do Estado Português da Índia, expulso das Forças Armadas por ordem de Salazar, quando, em Goa, se rendeu às tropas indianas, evitando o massacre dos soldados portugueses... Mas, mesmo que assim não fosse, diz o comissário, "a qualidade da coleção Távora Sequeira Pinto impõe-se naturalmente. Ao contrário de outras coleções focadas no período dos Descobrimentos Portugueses, geralmente mais especializadas numa ou noutra expressão plástica, esta coleção documenta uma diversidade muito alargada de origens, tipologias e materiais."