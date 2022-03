Uma mulher à deriva 

Se há algo que não vamos esquecer em Depois do Amor é o seu paciente plano de abertura. Um plano que transmite a suavidade afetiva de um lar minutos antes da sua inesperada e silenciosa fratura. A câmara pouco se move nesse ângulo da cozinha onde a protagonista, que acabou de chegar a casa com o marido, arruma tupperwares com comida no frigorífico enquanto tagarela por entre os gestos de preparação de um chá. Ao fundo vislumbra-se a poltrona da sala de estar onde o homem se senta à espera da infusão. E quando o breve apito da chaleira cessa, já aquele confortável quadro doméstico não será o mesmo.

Este início não é de principiante, e o facto de o diretor de fotografia, Alexander Dynan, ser o colaborador dos últimos filmes de Paul Schrader também não será alheio ao resultado. O anglo-paquistanês Aleem Khan estreia-se assim na longa-metragem com o retrato de uma mulher inglesa muçulmana, Mary (Joanna Scanlan), cuja conversão religiosa foi ditada, vários anos antes, pelo casamento com um paquistanês. Eles vivem perto das falésias de Dover e o ritual quotidiano dela, para além das orações, passa muito por esses penhascos brancos de onde acena ao ferry que leva e traz de volta o seu marido na travessia do Canal da Mancha até Calais. Após a morte dele, a esposa acaba por descobrir na sua carteira a fotografia e morada de outra mulher, alguém que vive na dita cidade francesa e com quem ele mantinha um caso - uma revelação particularmente pesada, que parece desintegrar o sentido de identidade de Mary, já que este homem com quem levava uma vida santa não dava quaisquer sinais de desrespeito pelo seu amor. Não havia nada que semeasse a dúvida.

After Love assenta nesse abismo que, de repente, se abate sobre a intimidade doméstica de um casal, no caso, já só habitada por um dos dois. Com a dor da sua descoberta, Mary parte até ao lado oposto do Canal para olhar a "outra" nos olhos e tentar perceber a sua própria reação àquilo que ainda houver para saber. E aí, no segundo ato do filme, a interpretação de Joanna Scanlan (vencedora do BAFTA) revela a sua força discreta e absoluta: Mary é capaz de uma tal contenção dramática que a torna "invisível" aos outros e ultra sensorial ao espectador. Khan filma-a como um corpo à deriva que procura agarrar-se a alguma coisa para a sua vida continuar a fazer sentido. Dito de outra maneira, a expressão corporal de Scanlan é o elemento de suspense que nos conduz numa jornada secreta.

Introduzindo-se na casa da francesa, sem qualquer necessidade de impor a sua presença (e a cena que mostra a razão para isso é um dos pontos inteligentes do argumento de Khan), ela vai ruindo por dentro enquanto aguenta o papel de anonimato. E será justamente por se agarrar ao silêncio bruto desta personagem que Depois do Amor evita a tentação do drama "cultural", para concentrar energias na especificidade de uma mulher que ensaia o futuro, embora não queira perder totalmente o aconchego do passado. Eis um filme que não trabalha para nos devastar mas comove sem espalhafato. Vamos ficar atentos a este realizador.

