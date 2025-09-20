Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Uma exposição para ver e para ler” em homenagem ao poeta Nuno Júdice
Foto de Luísa Ferreira
Cultura

A mostra Nuno Júdice - O Prazer das Imagens vai estar patente a deste sábado, 20 de setembro, e até 18 de janeiro de 2026, no Museu de Portimão.
Mariana de Melo Gonçalves
Arte
Portimão
Exposição
Poesia
