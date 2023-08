Uma bênção a Marvão chamada Festival Internacional de Música

É num altar apinhado de músicos de nacionalidades várias, também um sacerdote alemão e ainda os rapazes do Coral da Catedral de Colónia que o padre Marcelino Marques agradece emocionado a bênção que desde 2014 todos os verões a vila de Marvão recebe: "este festival ajuda-nos a perceber melhor que somos todos cidadãos do mundo". Finalmente ouvem-se os fortes aplausos de uma assistência que durante mais de uma hora mostrou uma dupla devoção, a religiosa e a artística, pois a música de Mozart esteve omnipresente nesta missa e celebração eucarística na Igreja de Nossa Senhora da Estrela, que costuma ser um dos momentos altos do Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), que vai já na nona edição.

Poderia ter começado por falar do concerto de abertura na sexta-feira 21 de julho, com Horácio Ferreira (clarinete), Roman Patocka (violino) e Raphaela Gromes (violoncelo)com o alemão Christoph Poppen a dirigir a orquestra de Câmara de Colónia, ou então da gala de encerramento, neste domingo, de novo no pátio do castelo de Marvão, com a soprano Juliane Banse, a meio-soprano Catarina Sereno, o barítono Nikolay Borchev, Leia Zhu (violino), Michael Faust (flauta), Horácio Ferreira (clarinete) e ainda a Hong Kong Sinfonietta, com direção uma vez mais do maestro alemão que criou o FIMM, e que contou com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e muitos embaixadores em Lisboa, que trouxe como convidados. Mas esta missa na manhã de domingo na Igreja de Nossa Senhora da Estrela tornou-se especial ao longo dos anos, pois junta quem vem de fora - muitos até do estrangeiro, entre músicos e público - com a população local, que viu o maestro Poppen, as sopranos Banse e Sereno, o tenor Tiago Sousa, o baixo Borchev, os músicos do Marvão Festival Ensemble e o Coral da Catedral de Colónia interpretarem de Wolfgang Amadeus Mozart Missa Brevis em Sol Maior K 49 - Kyrie , Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei.

Construída no século XV e dotada de um cruzeiro manuelino, a pequena igreja, que faz parte de um antigo convento franciscano situado já fora das muralhas da vila alentejana, por momentos transformou-se como por artes mágicas numa grande sala de concertos, sem perder o seu sentido original de templo católico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Missa com música de Mozart na Igreja de Nossa Senhora da Estrela. © FIMM

Já noutros artigos citei o maestro alemão a contar-me como descobriu Marvão e volto a fazê-lo, pois sem Poppen e a sua mulher, a soprano Banse, é impossível imaginar o FIMM: "Cheguei e simplesmente apaixonei-me. Foi uma atração tão forte que me atingiu o coração, e a pequena casa que comprámos é um símbolo disso. A perfeição do lugar exerceu sobre mim um magnetismo espiritual tão forte como nunca tinha experimentado em toda a minha vida". Foi em 2010 que o maestro, num passeio de bicicleta por Portugal com a família e amigos, avistou, a mais de 800 metros de altitude, as muralhas de Marvão, uma terra que é da mais bonitas de Portugal e cujo castelo, datado da época árabe, ao longo dos séculos tem vigiado a fronteira com a Espanha, que fica a uma dúzia de quilómetros.

Mas se o castelo é milenar, o que dizer de Ammaia, antiga cidade romana mesmo às portas de Marvão e que pouco a pouco, graças ao trabalho dos arqueólogos, vai-se deixando descobrir? Foi na noite de sábado, com as luzes de Marvão à esquerda e o brilho da Lua cheia à direita, que as ruínas da Ammaia, com dois mil anos, acolheram um outro concerto do FIMM que já se tornou mítico, pelo cenário. Desta vez o protagonismo recaiu sobre a Orquestra XXI, conduzida pelo maestro Dinis Sousa que interpretou Entropia, de Inès Badalo, jovem compositora luso-espanhola, e a Sinfonia N.º 5 em dó sustenido menor de Gustav Mahler, tal como Mozart um grande compositor da corte imperial de Viena, embora vivendo em séculos diferentes. Outro génio austríaco celebrado este ano em Marvão foi Franz Schubert.

São ao todo dez dias de FIMM e uma programação tão rica que fica a vontade de num verão futuro se ficar do início ao fim. E se Marvão - onde "entre rocha e céu, a música reencontra o silêncio", no feliz título em francês de um artigo de Jany Campello par a ResMusica - é o coração do festival, este faz questão de se alargar a Castelo de Vide e a Portalegre, que também receberam concertos nesta nona edição, e até a Espanha, com um concerto em Valencia de Alcántara, com a Igreja Rocamador como cenário mais do que apropriado para a celebração da relação luso-espanhola ou não tivessem ali casado há mais de 500 anos o nosso D. Manuel I e Isabel, filha dos Reis Católicos.

"Obrigado Chistoph e Juliane por trazerem este festival a Portugal, a este recanto do nosso país", agradeceu no final da missa com música de Mozart o padre Marcelino Marques. Um belo recanto que cada vez mais se torna conhecido, graças a este festival de grande nível. "A nona edição do Festival de Marvão deu as boas-vindas a aproximadamente 15 000 visitantes, mais de metade portugueses, e voltou a contar com a tradicional presença do Presidente da República - que estendeu o convite, também habitual, ao Corpo Diplomático, contando-se mais de 30 embaixadores de diferentes países na gala de encerramento, domingo 30 de julho", sublinha, por seu lado, Daniel Boto, o diretor executivo do FIMM, cuja direção artística é partilhada pelo casal Poppen-Banse.

leonidio.ferreira@dn.pt