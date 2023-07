Uma abertura feliz

Foi um dos filmes da última Berlinale! Chama-se 20 000 Espécies de Abelhas, de Estibaliz Urresola Solaguren, e venceu o prémio de interpretação para a menina Sofia Otero, a protagonista desta história entre uma criança a descobrir o seu género e a relação com a sua mãe, alguém atormentada pelas perceções de um pequeno pueblo rural no interior do País Basco. Filme para mudar ou abrir mentalidades, é já um dos êxitos surpresa nas bilheteiras espanholas, provando que depois de Cinco Lobitos (êxito no penúltimo Fest), de Alauda Ruiz de Azua e Alcarràs, de Carla Simón, parece estar em marcha um movimento significativo de novo cinema espanhol no feminino.

O filme vai abrir o Curtas e traz a Portugal esta jovem cineasta que tem tido uma relação contínua com o festival. Solaguren estará a apresentar esta obra e será alvo de um foco onde poderemos ver as suas curtas. Em complemento, fará parte do júri principal...

De lembrar que 20 000 Espécies de Abelhas tem estreia comercial entre nós já no próximo dia 20. Numa altura em que poucos filmes de cinema de autor têm números decentes, bom teste para perceber se uma obra que é um verdadeiro "agrada-multidões" ainda consegue descobrir público. A Alambique Filmes na sua promoção tem um cartaz em que destaca "quotes" da imprensa internacional, ignorando os elogios que a crítica portuguesa teceu durante o Festival de Berlim. Intencional ou distração?