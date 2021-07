Perguntaram-lhe uma vez se o nome Eric Rohmer se inspirava no realizador Erich von Stroheim e no romancista Sax Rohmer. Disse que não. Porém, os biógrafos mantêm essa tese, e a verdade é que faz todo o sentido interpretar o pseudónimo usado por Maurice Schérer como uma conjugação de referências do cinema e da literatura, já que foi entre as imagens e as palavras filmadas que construiu uma obra amplamente apreciada, mas nem por isso fácil de caracterizar - à semelhança da indefinição com que sempre se apresentou em qualquer entrevista. Ainda assim, podemos dizer que Eric Rohmer (1920-2010) foi o cineasta da moral, das estações, da cultura, da beleza, da juventude e da tensão gerada entre tudo isto. Uma tensão que se presta à redescoberta no grande ecrã ao longo dos próximos meses (para já, no Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto).

A operação da Leopardo Filmes intitulada "Eric Rohmer ou O Génio do Moderno Cinema Francês" começa com a primeiríssima longa-metragem do cineasta, inédita comercialmente em Portugal: O Signo do Leão (1959). Tinha 39 anos quando assinou esta deambulação de um americano em Paris no calor de agosto, e embora fosse o "irmão mais velho" e mentor dos seus companheiros da Nouvelle Vague, não alcançou logo o mesmo reconhecimento de Godard (que aparece no filme) ou Truffaut. Em todo o caso, Le Signe du Lion contém já a essência de conto moral que marca a série de filmes do início da sua obra. Aqui, um músico de talento adormecido agarra-se à ilusão de uma herança deixada por uma tia rica, enquanto é deserdado e fica sem teto, vagueando pela cidade ("maldita Paris", ouvimo-lo dizer) com uma gigante nódoa de azeite nas calças e a sola solta de um sapato, à mercê do seu horóscopo ou da simpatia de outro vagabundo alegre.