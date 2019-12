Um stand-up com Bruce - Iron Maiden - Dickinson

Há vidas assim, ou melhor pessoas assim, como Bruce Dickinson, para quem uma vida parece não ser suficiente para tudo aquilo que são e ainda querem ser. Para os mais desatentos, o seu nome faz de imediato lembrar poderosos riffs de guitarra, uma bateria a mil a hora e a poderosa voz que tornaram os britânicos Iron Maiden num dos nomes maiores do rock and roll, por via do heavy metal que ajudaram a criar e consolidar.

Para Bruce Dickinson, porém, a vida é muito mais que um palco, ou melhor é ela própria um palco para tudo aquilo que desejarmos ser: estrela rock, piloto de aviões, guionista, ator, escritor, mestre cervejeiro ou esgrimista de alta competição - sim, Bruce Dickinson é tudo isto e porventura ainda mais alguma coisa.

Avesso à exposição da sua vida pessoal por vias, digamos, mais mediáticas, o cantor optou por saciar a curiosidade dos fãs pela própria mão, escrevendo e editando, há pouco mais de dois anos, o livro autobiográfico Para Que Serve Este Botão?, escrito à mão em sete cadernos ao longo de dois anos de digressão com os Iron Maiden.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nele, o músico e cantor inglês percorre, de forma bastante divertida, mas igualmente profunda, alguns dos episódios mais marcantes dos seus 61 anos de vida, desde a infância até à recente luta contra um cancro na garganta, que venceu em tempo recorde. Bruce Dickinson começou por promover o livro com pequenas pequenas leituras e sessões de perguntas e respostas em vários teatros no Reino Unido, que depressa se tornaram demasiado pequenas, evoluindo então para um espetáculo muito semelhante ao de um artista de stand-up comedy, que esgotou, perante a aclamação da crítica, ao ser apresentado no Edinburgh Festival Fringe, considerado o maior festival de artes do mundo.

É este "One-Man Speaking Show", como o próprio o define, que agora apresenta em Portugal. Tem uma duração superior a duas horas e está dividido em duas partes. Na primeira, Bruce Dickinson apresenta ao público um relato bem-humorado e muitas vezes satírico, da montanha russa que é a sua vida, usando um estilo emocionante e bastante anárquico de contar as histórias, ilustradas aqui e ali com fotografias de época.

As contadas no livro e muitas outras, como aquela em que recordou o momento em que, antes de descolar, um passageiro lhe fugiu do avião, ao ter-se apercebido que o piloto era o vocalista dos Iron Maiden - Bruce Dickinson foi piloto comercial da Astraeus Airline, tem atualmente uma empresa de manutenção aeronáutica, uma escola de pilotagem e ele quem habitualmente comanda o Ed Force One, o avião dos Iron Maiden, durante as longas digressões mundiais da banda.

Já a segunda parte do espetáculo é totalmente dedicada a uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual o público tem total liberdade para perguntar aquilo que bem entende, obtendo em troca respostas perspicazes e quase sempre muito divertidas, dadas com total honestidade por parte de quem está em cima do palco, numa posição muito diferente da que lhe é habitual.

An Evening With Bruce Dickinson

Aula Magna, Lisboa. 8 de dezembro, domingo 21.00. €30 a €55