Três mulheres do audiovisual em Portugal tentam que o meio comece a ser regulamentado a nível de sustentabilidade. A palavra parece estar na moda mas ainda não está implementada em plateaux de cinema, televisão ou publicidade. Dorte Schneider, Carolina Dias e Maria João Malheiro querem que todos os profissionais e a sociedade ganhem consciência da importância de uma mudança a todos os níveis, acreditando que é importante e urgente que se criem medidas e regras nas rodagens, sobretudo seguindo alguns exemplos de fora, onde por lei já estão defendidas as green shootings.

Para já, é uma união ainda não oficial, apenas um gesto de reação iniciado por Dorte Schneider, assistente de realização alemã radicada em Portugal e que no seu país natal é já green consultant em várias produções. Segundo diz, está provado que o impacto da pegada ecológica de uma produção é grande, sobretudo a nível de cálculos de viagens, resíduos, consumo de energia, utilização de geradores, lixo produzido, etc: "São muitas pequenas coisas que fazem a diferença e que têm de ser regulamentadas. Fiz uma palestra recentemente e dei exemplos que mudam algo: a utilização de hotéis com programas sustentáveis, a eletricidade verde, o catering todo vegetariano... A diferença é logo enorme! Nessas palestras alerto também sobre a importância de se trocar o transporte via avião pelas viagens de comboio. A ideia é começarmos a fomentar uma ideia de sustentação dos recursos e, para tal, não significa aumento dos orçamentos, embora saiba que em Portugal ainda seja preciso investir em geradores alternativos... Na Alemanha, quem recebe dinheiro do Estado para fazer um filme tem de cumprir estas regras, são 18 critérios e em todos os filmes terá de estar um consultor green. Em Portugal, o ICA e a Portugal Film Comission já estão informados e a acompanhar este processo, para já era importante a boa prática".