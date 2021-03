Um especial de TV para as heroínas da pandemia 

Diane Latiker, Jasmine Crowe e Petra Salva são nomes que não nos dizem rigorosamente nada - embora uma pesquisa rápida no Google possa dar umas luzes. O que importa saber, em primeiro lugar, é que elas merecem um agradecimento. Estas mulheres que lideram projetos de ajuda comunitária (à semelhança de muitas outras mundo fora) são heroínas do dia-a-dia em tempos de covid-19. Levam comida, máscaras e conforto aos mais afetados pela pandemia nalguns Estados americanos, e também em Londres (é o caso de Petra). Um trabalho realçado no especial televisivo Variety's Power of Women: Frontline Heroes, parceria entre a revista Variety e o canal Lifetime, que no ano passado juntou personalidades femininas do universo de Hollywood, como Janelle Monáe, Helen Mirren ou Tiffany Haddish, para dar a conhecer estes e outros rostos anónimos de mulheres que zelam pelos que estão à sua volta.

Esta segunda-feira, Dia da Mulher, os canais TVCine estreiam, em exclusivo (às 22.00), esta iniciativa muito americana, que conta com apresentação de Robin Roberts (do programa da ABC Good Morning America). É ela a anfitriã que abre a janela virtual aos diferentes tributos informais, feitos a partir de casa - e sempre no feminino. Um dos primeiros é da atriz indiana Priyanka Chopra. Ela partilha a sua admiração pela coragem de uma enfermeira do Kentucky que, uma semana após dar à luz, decidiu voltar ao hospital para oferecer o seu auxílio no esforço conjunto do combate à pandemia, afastando-se da família durante muito tempo com o receio de levar o vírus para casa. Uma história de extraordinário sentido de dever que se pode ligar à de uma professora aqui homenageada por Jennifer Garner: na sequência do fecho das escolas, Lori Douglass começou a ir, porta a porta, levar bens essenciais aos seus alunos necessitados.

Mas há mais celebridades envolvidas nesta carta de amor às mulheres. Nicole Kidman, por exemplo, destaca o trabalho de quem está na linha da frente da defesa contra a violência doméstica, questão social muito importante numa altura em que a pressão familiar aumenta; Cate Blanchett foca a sua preocupação nos refugiados, apontando a pandemia como uma oportunidade para fazer nascer a empatia; Natalie Portman sublinha o papel das mulheres da Ciência a nível global; e a veterana Patti LuPone faz o elogio à resistência da arte online, à cidade de Nova Iorque e a quem apoia os profissionais das salas de espetáculo.

Por falar em espetáculo, a terminar esta bonita ação de homenagem que é Variety's Power of Women, a cantora Andra Day - recentemente agraciada com um Globo de Ouro pela sua interpretação de Billy Holiday no filme The United States vs Billy Holiday - dá voz ao seu tema Rise Up, adequadíssimo para a ocasião. Uma performance musical caseira em jeito de oferenda para todas as heroínas do quotidiano.

Mulherzinhas, Downton Abbey e Booksmart

Em tempos particularmente exigentes, as mulheres representam a grande perspetiva humanista. É também isso que nos mostra a última adaptação de Mulherzinhas, por Greta Gerwig, uma das melhores estreias do ano passado, que os TVCine programam ainda para hoje (22.50). No clássico de Louisa May Alcott, a história das irmãs March está intimamente ligada ao contexto da Guerra Civil Americana e, por isso, à entreajuda das mulheres - nada mais coerente no tom desta celebração do feminino.

A "festa" TVCine estende-se a terça e quarta-feira, respetivamente, com Downton Abbey (22.50), de Michael Engler, o filme da série de sucesso à volta da família Crawley e dos seus empregados, aqui a braços com a visita dos Reis de Inglaterra, e Booksmart: Inteligentes e Rebeldes (22.50), a primeira longa-metragem de Olivia Wilde como realizadora, uma fresca crónica sobre o fim do liceu e a amizade entre duas marronas feministas que decidem operar uma revolução pessoal: vão divertir-se à grande na noite em que viram o capítulo High School. Raparigas ao poder? Sem dúvida.