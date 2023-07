Um capitão russo à procura da alma

Nestes tempos marcados pela guerra na Ucrânia, é óbvio que a estreia de um filme russo convoca a nossa atenção. Ou, pelo menos, suscita curiosidade. Sobretudo se trouxer nele alguma forma de clarividência, algum ponto de contacto com a realidade, mesmo não sendo um título fresquinho do último ano. É o caso de A Fuga do Capitão Volkonogov: apresentado no Festival de Veneza 2021, chega-nos agora com o fôlego ideal para "comentar" as cores do presente, ao fazer de um específico período estalinista o motivo de observação da mentalidade de um sistema... bem reconhecível (ainda) nos dias de hoje. Não admira que desde o início da invasão da Ucrânia o filme de Natasha Merkulova e Aleksey Chupov tenha sido proibido na Rússia. O contrário não seria de esperar. E como se não bastasse, esta "parábola pós-modernista com os elementos de um thriller místico", nas palavras dos realizadores, levou também ao exílio de ambos.

A primeira coisa a sublinhar é que A Fuga do Capitão Volkonogov não tem a postura solene de um drama de época convencional. E isso percebe-se desde o plano de abertura, em que um grupo de jovens musculados joga vólei no interior de uma sumptuosa sala palaciana, debaixo de um enorme candelabro onde a certa altura a bola fica presa. A imagem daqueles corpos em choque direto (com uma brincadeira de luta livre pelo meio), encerrados num espaço de luxo, faz a síntese perfeita da Rússia de Estaline: um regime violento emoldurado por símbolos de grandeza. É nessa sala que vamos descobrir o protagonista, Fyodor Volkonogov, um oficial do serviço de inteligência soviético (NKVD) com todo o caparro e masculinidade vincada próprios da sua função. Alguém que se confunde com os seus pares até ao dia em que, antecipando ser a próxima vítima de um processo interno de execuções, foge pela porta principal do edifício onde trabalha.

Nesse cenário de Leninegrado, no ano de 1938 - em plena fase das purgas estalinistas -, a fuga do capitão começa por decorrer de um simples impulso de sobrevivência. Mas quando, já em vestes civis, ele passa por sem-abrigo, entre outros sem-abrigo, e é forçado a enterrar os seus antigos colegas numa vala comum, o filme estabelece a sua fantasia espiritual, apanhando e espectador desprevenido. É um momento digno do rasgo absurdo dos contos de Nikolai Gógol. Ou seja: o melhor amigo de Volkonogov levanta-se da sepultura para lhe dizer que a única forma de ele ir para o Céu é obter o perdão de algum familiar das suas vítimas.

Daqui em diante, a narrativa revela-se mais ou menos esquemática, mostrando um carrasco em busca de redenção, qual figura burocrática, ou funcionário da sua própria culpa, sem uma noção clara de arrependimento. Ele visita os tais familiares das vítimas, com as respetivas fichas na mão, explicando que eram inocentes e que foram submetidos a "métodos especiais de interrogatório", mas o resultado destas visitas é sempre frustrante, de diferentes maneiras. Enquanto isso, Volkonogov continua a ser perseguido por um major disposto a levar a sua missão até ao fim. E nessas duas pistas - o caminho da penitência e a fuga - avança um thriller com expressão de fábula, que, por um lado, versa sobre os temas da alma humana segundo Dostoiévski (o final confirma-o, se dúvidas houver), e por outro, deixa-nos com a sensação de que o jovem Fyodor é uma espécie de parente russo do Alex de Laranja Mecânica (1971).

Quer dizer, onde o filme de Kubrick reflete sobre o direito à escolha da violência (livre-arbítrio), o de Merkulova e Chupov ilustra a doutrina da violência incutida culturalmente. Ou ainda, onde Alex é sujeito a uma lavagem cerebral, como cobaia do Estado, para controlar os seus instintos violentos, perdendo a alma nesse processo e passando depois pelas vinganças sucessivas de todos aqueles a quem causou sofrimento, Volkonogov recebe um estímulo metafísico com propósito inverso: fazê-lo procurar a alma que perdeu algures no uso mecanizado da violência. Em ambas as situações, é o controlo da violência pelo Estado que "mata" o indivíduo por dentro.

Mas se nos lembrámos de Laranja Mecânica é também porque A Fuga do Capitão Volkonogov, à semelhança do filme de Kubrick, se define na sua própria linguagem visual estilizada, numa sugestão pós-moderna que passa muito pelo guarda-roupa anacrónico do pessoal da NKVD. Como não ver naquela farda vermelha com suspensórios uma versão colorida do traje branco com suspensórios (e chapéu de coco) de Alex e o seu gangue? De facto, Merkulova e Chupov, que assinam o argumento com o diretor de fotografia, Mart Taniel, têm o mérito de conseguir verter para a superfície do filme algo do culto do físico que se testemunha sobretudo no início. E mesmo as possíveis fragilidades do argumento acabam sempre por ser salvas pela verve e "tonicidade" das imagens. Já para não falar da energia silenciosa de um ator, Yuriy Borisov (que conhecíamos do belo Compartimento nº 6), capaz de traduzir pelo corpo, em simultâneo, o humor negro e a angústia da condição de Volkonogov. Assim: imagine-se Dostoiévski com músculo.

