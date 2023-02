Na sua segunda parte, Leonora Addio conta a história de um menino italiano imigrante que comete um assassinato em Brooklyn, com um prego.

Há filmes cujo valor da existência está para além de ostensivos méritos artísticos. São filmes marcados por um gesto profundo que o cinema se limita a revelar, como cartas enviadas para lugar nenhum, que fazem de cada espectador um carteiro secreto, detentor de uma mensagem íntima. Leonora Addio apresenta-se como um desses objetos algo inclassificáveis, sendo ao mesmo tempo perfeitamente claro na sua natureza. Trata-se do primeiro título da carreira de 70 anos do italiano Paolo Taviani em que surge apenas a sua assinatura - o companheiro criativo de toda a vida, o irmão Vittorio Taviani, morreu em 2018, e é a ele que Paolo o dedica. Não apenas no sentido simbólico da dedicatória, mas na expressão total das imagens.

Leonora Addio divide-se em duas partes distintas: a primeira (a preto e branco) em torno do percurso insólito das cinzas de Luigi Pirandello; a segunda (a cores) centrada num conto póstumo do autor italiano.