U2 lançam colectanea "Songs of Surrender" a 17 de março

O lançamento de Songs Of Surrender foi anunciado esta quarta-feira, 11 de janeiro. Uma coletânea de 40 canções dos U2, regravadas e recriadas para 2023 em sessões que decorreram nos últimos dois anos. O novo album será lançada na íntegra na sexta-feira, 17 de março.

A primeira canção a ser disponibilizada deste novo conjunto de gravações é o hino Pride (In The Name Of Love).

O nova colectanea da banda irlandesa tem tem curadoria e produção de The Edge e é um revisitar de algumas das canções mais célebres nas mais de quatro décadas dos U2. Canções como With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible foram regravadas e recriadas por inteiro, "de forma a incluir novos arranjos e, em alguns casos, novas letras", indica em comunicado a Universal Music Portugal.

"A música permite que uma pessoa viaje no tempo e nós ficámos curiosos para descobrir como seria trazer as nossas primeiras canções de volta aos dias atuais e dar-lhes o benefício, ou não, de uma recriação do século XXI", explica o produtor e guitarrista dos U2, The Edge.

"O processo de seleção de quais canções devíamos revisitar começou com uma série de maquetes. Observei como uma canção se encaixaria se todos os elementos essenciais fossem retirados. O outro objetivo principal era encontrar maneiras de trazer intimidade para as canções, já que a maioria delas foi originalmente escrita tendo em mente os concertos" acrescenta o músico.

As 40 canções recém-gravadas estão organizadas consoante os nomes dos membros da banda em quatro "álbuns" separados.

"Songs Of Surrender" estará disponível em vários formatos: álbum digital com 40 temas; duplo CD de edição limitada com capa dura; edição limitada de 4LPs.