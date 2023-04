"Tudo pode ser um choque de civilizações, se alguém quiser vê-lo assim. A Primeira Cruzada também"

Podemos considerar o discurso de Urbano II em 1095 a convocar a Primeira Cruzada como um dos grandes discursos da História?

Claro, por que não! Certamente capturou a imaginação dos cronistas que escreveram sobre o tema passados alguns anos. É um material poderoso e inspirador e, como todos os bons discursos, diagnostica um problema (uma situação terrível no Médio Oriente), oferece uma solução (uma grande expedição militar) e explica por que é importante (servir a Deus). O discurso de Urbano II não foi suficiente por si só; aliás, sabemos por seu itinerário que viajou durante meses pela França para angariar apoios - por isso, devemos lembrar que o discurso foi apenas parte do motivo do sucesso da resposta ao seu chamamento. De facto, quase nenhum dos líderes mais importantes que participaram na Primeira Cruzada estavam presentes.

Quais eram os países ocidentais mais interessados na Primeira Cruzada?

Era mais um caso em que os indivíduos estavam interessados. Na época, a Itália era uma manta de retalhos de diferentes poderes; mesmo no que hoje é a França, o homem mais poderoso não era de facto o rei, mas Raimundo de Toulouse, um homem cujas terras incluíam a maior parte do sudoeste da França e o norte da Espanha. Era mesmo importante; o mesmo aconteceu com o conde da Flandres, no que hoje é aproximadamente a Bélgica e a Holanda, e Godofredo de Bulhão e seu irmão Balduíno, que também eram do nordeste da Europa. E havia muita gente que veio do que hoje é a Alemanha - embora esse grupo fosse caótico e mal liderado, em parte porque não havia aristocratas importantes que participassem. Mais interessante, claro, foi quem não participou: Henrique IV, imperador da Alemanha, não o fez porque estava numa dura disputa com o Papa. Não houve grande participação vinda da Espanha, pois o Papa tentou garantir que homens não fossem retirados dos esforços contra os muçulmanos ali na Península Ibérica; nenhum apoio veio de Kiev. Curiosamente, a segunda vaga no início dos anos 1100 procurou o apoio da Dinamarca, cujo rei viajou pessoalmente para Constantinopla e, em seguida, o rei da Noruega também, não muito tempo depois.

Como descreve o impacto da Primeira Cruzada no Médio Oriente?

Bem, ainda é significativo hoje - isso diz-nos muito. Todos as divulgações de áudio e vídeo feitas por Osama bin Laden após os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque faziam referência às Cruzadas. O impacto e o significado dos eventos que aconteceram há mil anos são surpreendentes. Na época, porém, foi bem diferente: os governantes de todo o Médio Oriente deram pouca atenção. O poderoso governante de Bagdad estava mais ou menos desinteressado. Demorou quase cinco décadas para um grande contra-ataque, em parte porque a Terra Santa era uma linha divisória entre sunitas e xiitas - e assim a posse pelos cristãos resolveu um problema para ambos - e em parte porque a posição do Império Romano do Oriente (que nós hoje geralmente chamado de Império Bizantino) era bastante forte também. Então foi algo que demorou para ser assimilado.

Amin Maalouf escreveu sobre as Cruzadas do ponto de vista árabe. O seu livro é muito sobre o impacto no mundo bizantino?

Na Europa, pensamos nas Cruzadas como uma época de cavaleiros e de cavalheirismo, de devoção a Cristo e de combate à perseguição aos cristãos. Quando se lê as fontes em grego, arménio, siríaco, hebraico e árabe, tudo parece muito diferente. O trabalho de Maalouf foi tão importante para explicar que esses eventos pareciam muito diferentes para aqueles que foram expulsos pelos Cruzados. Mas a minha perspetiva não é apenas sobre os bizantinos: trata-se de tentar explicar por que a Primeira Cruzada aconteceu em primeiro lugar. Jerusalém foi capturada pelos muçulmanos não poucas semanas ou meses antes da Primeira Cruzada - mas sim 450 anos antes. Então, por que demorou tanto para uma resposta cristã? Como e por que os cavaleiros da Cruzada foram tão corajosos e dispostos a morrer e gastar dinheiro para recuperar a Terra Santa? O que estavam a tentar alcançar? Os resultados finais foram bons? E, em caso afirmativo, para quem? Não se pode responder a essas perguntas sem os relatos escritos na época em vários idiomas. O mais importante foi o grego medieval. Mas, na verdade, muitos dos meus colegas que estudam a Idade Média não leem esses relatos; e mesmo quando o fazem, tão pouco trabalho foi feito sobre esses textos - que são sofisticados, complicados e não são nada do que parecem. A Alexíada é crucial; mas é descartada como sendo o trabalho de uma filha dedicada, elogiando o seu pai (o que não é); e geralmente apenas as páginas sobre a Cruzada são avaliadas (o que é uma loucura).

A Primeira Cruzada pode ser vista como um choque de civilizações?

Tudo pode ser um choque de civilizações, se alguém quiser vê-lo assim. A invasão do Iraque e do Afeganistão? Claro. Os EUA e a China hoje? Sim, porque não. Brexit? De certa forma, não é? As opiniões das pessoas sobre género, sexualidade e religião? Certo, isso também. Tudo depende de quem faz a pergunta e porquê. Então, do ponto de vista da história, não foi realmente um choque de civilizações, mas uma campanha militar com objetivos específicos. Havia motivações complexas por detrás da participação das pessoas e nenhuma resposta simples. Mas, claramente, o medo dos ataques aos cristãos no Mediterrâneo Oriental era real e baseado no conhecimento efetivo de uma situação que estava a deteriorar-se. Nesse sentido, o objetivo primordial era defender os agredidos e protegê-los de danos. Se tal é um choque civilizacional, então posso considerá-lo como tal. Mas também consigo só ver a defesa da justiça e da tolerância.

O Ocidente era militarmente mais forte, mas em termos de civilização menos desenvolvido do que os Impérios Bizantino e Islâmico?

Tudo depende do que se valoriza e como se mede. O ponto principal, no entanto, não é comparar diferentes civilizações e impérios, mas sim avaliar capacidades específicas. Os cavaleiros e homens da Europa Ocidental eram particularmente importantes e valiosos para o imperador bizantino por duas razões. Primeiro, a cavalaria da Europa Ocidental era extremamente eficaz contra forças no Médio Oriente que normalmente tinham armaduras mais leves e cavalos menores. Isso foi muito importante, pois deu uma vantagem militar. Em segundo lugar, as estruturas sociais e políticas de grande parte do início da Europa medieval evoluíram para uma centrada em torno de castelos e fortalezas. Isso, por sua vez, estimulou a inovação na guerra de cerco e na captura de alvos grandes e bem defendidos. Tal foi crucial porque os alvos principais da Cruzada foram Nicéia, Antioquia e Jerusalém. Portanto, trata-se de relacionar objetivos militares com capacidade militar - não se pode elaborar sobre "força" geral ou sobre civilizações.

No seu anterior livro As Rotas da Seda fala sobre a Pax Mongolica, mas o Império Mongol foi construído por meio de grande violência. É possível comparar a violência dos Cruzados com a violência mongol, uma motivada pela religião, a outra não?

Não tenho capacidade ou habilidade para avaliar as motivações dos indivíduos vivos hoje, muito menos aqueles de mil anos atrás. Sei por experiência própria que as minhas próprias motivações para tarefas básicas - como dar entrevistas - são complexas e raramente diretas. Muitos estudiosos falam sobre o papel que a religião desempenhou nas decisões coletivas e individuais, como se pudessem ver as almas dos Cruzados. Eu veria as coisas de uma maneira diferente: por que a violência foi e é usada na guerra? Nesse sentido, o objetivo geralmente é intimidar o inimigo e criar medos em cascata naqueles que temem que possam ser os próximos. O uso mongol da violência às vezes era extremo, mas altamente seletivo. Enquanto algumas cidades, como Nishapur, Kiev ou Merv, foram devastadas, a maioria dos lugares caiu nas mãos dos mongóis ao se renderem, em vez de lutar. A lógica da Primeira Cruzada foi semelhante, mas diferente: quando os cavaleiros entraram em Jerusalém, diz-se que assassinaram todos, com tanto sangue correndo pelas ruas de Jerusalém, que chegou até a altura dos tornozelos. Devemos ter o cuidado de avaliar tais descrições que foram escritas para criar histórias triunfantes, em vez de tomá-las como declarações de facto. Os Cruzados e os mongóis tiveram de lembrar que depois que o derramamento de sangue e a carnificina pararam, precisavam dos habitantes locais para cultivar, cuidar dos animais, fornecer renda tributável. A violência sem sentido é um péssimo modelo de negócio; e aqueles que viveram há mil anos - sejam cavaleiros cristãos, emires turcos ou príncipes mongóis entenderam isso muito bem. Mas pode ser útil exagerar também. É por isso que é tão importante ler todos os textos (e não apenas os em latim) e pensar sobre assuntos que têm merecido muita atenção, mas que muitas vezes se baseiam em suposições que nem sempre são sólidas como uma rocha.

