Tudo em aberto nas séries

Depois de uma edição quase inexistente, sem transmissão televisiva nem a presença glamorosa de nomeados, os Golden Globe Awards procuram agora restabelecer a sua importância no panorama das cerimónias de prémios de Hollywood. Não apenas prémios de cinema, claro, mas também de televisão. Nesta última vertente, trata-se de uma 80.ª edição difícil de prever, com um mapa variado de nomeações que não permite afirmar certezas ou fabricar o tipo de destaques óbvios que funcionam como escaparate mediático.

Desde logo, a categoria nobre, que é a de melhor série de drama, traz um cenário carregado de dúvidas. Se, por um lado, The Crown (Netflix) continua a figurar como um dos títulos favoritos, dado o historial de prémios em anos anteriores (dois Globos ganhos), a verdade é que o seu peso pode já não ser o mesmo ao fim de cinco temporadas. Segundo as apostas, Severance, a série de ficção científica da Apple TV+, sobre funcionários de escritório que passam por cirúrgicas limpezas de memória para não misturar trabalho e vida pessoal, é a mais bem posicionada. Mas importa não esquecer House of the Dragon, da HBO, a prequela de A Guerra dos Tronos que dá continuidade à presença das grandes produções (neste caso roubando o lugar à série mais cara alguma vez feita, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder) e cuja aclamação suscita alguma confiança... Mesmo que Better Call Saul, da AMC, não deixe de baralhar os dados. Haverá melhor exemplo do nível de incerteza que envolve as nomeações televisivas?

Passando para a categoria de melhor série de comédia ou musical, onde encontramos sucessos como Wednesday, Hacks ou Homicídios ao Domicílio, as projeções voltam-se para Abbott Elementary, uma série da ABC (por cá disponível no Disney+) centrada num grupo de professores do ensino público de Filadélfia, com um elenco maioritariamente negro. Logo atrás nas probabilidades está The Bear, o drama de cozinha aplaudido pela crítica que poderá valer pelo menos um Globo ao seu protagonista, Jeremy Allen White - se este conseguir derrotar o favoritismo de Bill Hader em Barry.

Onde se sente menos incógnita é na categoria de melhor minissérie ou série de antologia, com a segunda temporada siciliana de The White Lotus (HBO) a liderar claramente as expectativas contra Monstro: A História de Jeffrey Dahmer (Netflix). Note-se que a série ácida e brilhante de Mike White só tinha recebido uma nomeação nos anteriores Golden Globes, para a atriz secundária Jennifer Coolidge, primeiro fenómeno evidente... Terá sido o efeito dos Emmys (venceu 10) que fez pesar na consciência dos membros da Hollywood Foreign Press Association a necessidade de um reconhecimento, mesmo que um pouco tardio.

Seja como for, entre atores e atrizes volta a estar quase tudo em aberto, tirando Amanda Seyfried, que deverá vencer pelo fabuloso papel da empreendedora milionária Elizabeth Holmes em The Dropout (já lhe valeu o Emmy). Mas há um ou dois dilemas interessantes, a começar pela melhor atriz de série dramática, cujas previsões oscilam entre Zendaya (Euphoria), duas vezes vencedora do Emmy, e Imelda Staunton, a mais recente rainha Isabel II de The Crown, que tem tudo para comover os súbditos no ano da morte da monarca. A seu favor está ainda o facto de Claire Foy e Olivia Colman, as duas atrizes que a antecederam na pele da personagem real, terem sido ambas distinguidas com o Golden Globe.

Porém, o caso mais curioso está na categoria de melhor atriz de série de comédia ou musical, onde deparamos com três fortes hipóteses. Quinta Brunson é apontada como a aposta sonante, depois do Emmy ganho pela escrita do episódio piloto da respetiva série, Abbott Elementary (também é argumentista), mas a verdadeira competição afigura-se, noutros moldes, entre Jenna Ortega (Wednesday) e Jean Smart (Hacks), separadas em idade por 51 anos: uma ou outra pode ser a mais nova ou mais velha atriz a alcançar o Globo nesta categoria, sendo que Smart estaria a bater o seu próprio recorde. Através da carismática personagem de Deborah Vance, ela tornou-se uma absoluta redescoberta nos últimos anos, já com grande reconhecimento. Tinha graça agora que a adolescente gótica de Ortega, tão bem concebida por Tim Burton, conseguisse aqui um brilharete. Popularidade não lhe falta...

De resto, favoritismos agudos só para os secundários Paul Walter Hauser, insuperável como psicopata na minissérie Black Bird, e John Turturro, em Severance. De fora das contas parece ficar uma soberba Julia Roberts, com a sua inesquecível Martha Mitchell de Gaslit, face à referida empresária de Amanda Seyfried. E daí, nunca se sabe.

