Triunfo magistral de Diego Ventura em Jerez

Com a originalidade de tourear em solitário o rejoneador português Diego Ventura, a Praça de Toiros de Jerez de la Frontera abriu as suas portas no passado dia 7 de maio, domingo, às 19:00 horas locais, numa tarde soalheira, com a praça praticamente cheia e assistência superior a nove mil espectadores e uma presença muito significativa de jovens, abrindo os festejos da Feria del Caballo, naquela que viu estrear-se Joselito el Gallo e nascer Rafael de Paula e a dinastia Domecq, e estrearem-se em Espanha as denominadas corridas de rejoneo em 1967, para uma corrida com um ambiente único e uma expectativa alta, que em nada saiu defraudada.



Anunciados seis touros de outras tantas ganadarias, desiguais na sua apresentação, mas manejáveis no seu conjunto, com dois toiros bravos e com boa qualidade de lide, o quinto, de Los Espartales, e, particularmente, o sexto, de Fermín Bohórquez, que lhe permitiram duas faenas enormes, a última destas, de legenda, e, pela variedade do seu desempenho, atuando em vinte cavalos diferentes e com um temple e um domínio quase absoluto das sortes, comprovando ser o maior cavaleiro da atualidade.



Abriu praça com um toiro castanho de Lagunajanda, nobre, com alguma classe, mas incerto nas investidas e obrigando a um enorme compromisso do ginete para lhe retirar êxito. Recebeu-o com o baio Quizás, mudando nos os primeiros três curtos para o Velasquez e prosseguindo com o Nazari, com o público entregue e já ao som de música, sempre de menos a mais. Terminou com o Guadiana, russo de ferro Paim, com três ferros de palmo conseguidos, com um rojão de morte inteiro, mas em que o toiro tardou a morrer, obrigando a um descabello, fulminante. Escutou um enorme ovação, que agradeceu sem volta.



O seu segundo, de Nuñez del Cuvillo, saiu sem se empregar, trotón e reservado. Diego Ventura, primeiro com o alazão Campina, de ferro José Palha, e, depois, com o Nómada, de seu ferro, tirou dele o que não tinha, com um segundo ferro curto em terrenos de compromisso absoluto, a consentir tudo. Cambiou de novo para o Guadiana, com um conseguido par a duas mãos e três palmos, pinchando e matando logo de seguida de rojão inteiro, foi-lhe concedida uma orelha, que exibiu dando a volta a cavalo.



O terceiro, um jabonero de Fuente Ymbro, recebeu-o à porta do touril e à garrocha montado no alazão Generoso, galopando ligado com o toiro carregando a sorte e colado na garupa, o que resultou numa plástica incrível e que conquistou o público. Bandarilhou com o Fino e o Sueño, ambos de seu ferro, tendo de consentir barbaridades atenta a cometida irregular do hastado e ferrando ao pitón contrário em terrenos irreais, que o público compreendeu e replicou ovacionando forte. Voltou com o Guadiana, com três palmos de violino e matou de um rojão certeiro, com petição unânime de duas orelhas e a que o presidente não acedeu, apenas lhe concedendo uma.



Este toiro foi pegado de caras com brilho por Manuel Pinto do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete à segunda tentativa, entrando nos terrenos do toiro e fechando-se à córnea e com eficácia, depois de uma primeira tentativa, chamando serenamente, de largo e carregando com decisão, aguentando a investida e fechando-se primorosamente, faltando claramente as ajudas lá atrás. Deram, cavaleiro e forcado, volta com ida aos médios muito ovacionada.



Ao quarto toiro, de Torrestrella, com pouco poder e sem iniciativa de investida, recebeu-o com maestria e domínio absoluto com o alazão Pintinhas, cedendo-o em seguida aos sobesalientes Martín Ferrer e Duarte Fernandes, tendo este último ferrado dois curtos que chegaram às bancadas. Terminou a faena com Bronce, tendo tido que descabellar. Com unânime petição de orelha, recusada pelo presidente, foi ovacionado.



No quinto, de Los Espartales, que entrou a coxear, mas que, sempre de menos a mais e com uma faena muito inteligente e cuidada, revelou qualidade de investida e nobreza marcante, Diego Ventura tirou-lhe tudo numa faena superior, com os corcéis Nivaldo e Lio, o primeiro aguentando barbaridades e levando o toiro colado ao estribo como se fora um capote e o segundo, de poder a poder, recuando na cara do toiro e terminando com dois quiebros de cortar a respiração. Foi buscar o Ás de Oros para três palmos conseguidos e rematou com o Tequila com uma rosa e um rojão perfeito, que determinaria a concessão das duas orelhas.



Mas o pináculo da sua actuação guardou-o Diego para o sexto, de Fermín Bohórquez, bravo e que investia pronto e de todo o lado. Diego Ventura recebeu-o com o Guadalquivir num rojão de castigo de enorme verdade e efeito. Com o Fabuloso ferra um primeiro curto de antologia e um segundo com uma brega excepcional por dentro e em tábuas. Fechou a faena novamente com o Bronce com dois curtos e um par a duas mãos sem cabeçada, aplaudidas nos tendidos com palmas por bulerías e culminando com um rojão em que o toiro rodou sin puntilla. Foi o delírio nas bancadas, com o público a aplaudir de pé, recebendo os troféus máximos: orelhas e rabo.



Com um total de seis orelhas e um rabo, foi sacado em ombros pela porta grande acompanhado dos seus filhos Diego e Jaime e despedindo-se do público en olor de multitud. Uma tarde marcante para o rejoneio na sua terra natal e um êxito memorável na carreira de Diego Ventura.

Síntese da Corrida

Praça de Toiros de Jerez de la Frontera (Cádis): 7 de maio de 2023

Primeira Corrida integrada na Feria del Caballo, com casa cheia



Ganadarias: Toiros, por ordem de lide - 1.º Lagunajanda; 2.º Nuñez del Cuvillo; 3.º Fuente Ymbro; 4.º Torrestrella; 5.º Los Espartales; 6.º Fermín Bohórquez.



Cavaleiro: Diego Ventura, em solitário, ovação, orelha, orelha, ovação, duas orelhas e duas orelhas e rabo.



Forcados: Amadores de Alcochete: pegou de caras, Manuel Pinto (volta e ida aos médios).