Quando recebeu a chamada do DN, Ana Deus tinha acabado de receber um pacote com os primeiros exemplares do novo álbum de originais dos Três Tristes Tigres, Mínima Luz. "As cores ficaram muito bem", diz orgulhosa ao companheiro de banda Alexandre Soares, que também participa neste telefonema a três vozes. "Apesar do streaming e dos downloads, o objeto físico ainda continua a ter o seu valor", reconhece a vocalista, explicando que foi por essa razão que decidiram fazer "a capa em em digipack e não naquelas caixas de plásticos horríveis, que depois se partem".

É certo que, por agora, as lojas de discos ainda continuam fechadas, mas quem quiser adquirir o álbum pode fazê-lo através do mail (correiodostigres@gmail.com) da banda e recebê-lo em casa por apenas 10 euros. Mais tarde, quando a vida voltar à normalidade possível, será também editado em formato vinil, que segundo Ana "vai ficar muito mais bonito e acrescentar ainda mais a esse fascínio material pelo objeto".