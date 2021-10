"Transformo o pensamento das pessoas através do humor e da emoção"

Com quatro décadas de carreira, duas delas em Portugal, Raul de Orofino é um ator, palestrante, autor, professor e encenador de sucesso. Começou a sua carreira na representação bastante jovem no Brasil, mas foi através do teatro em empresas e da inteligência emocional que impulsionou a sua vida profissional.

Em conversa com o DN, Raul de Orofino recorda o seu percurso e como a crise de 1990 que abalou o Brasil, deixando os atores sem palcos, o incentivou a criar: "vou fazer teatro nem que seja na casa das pessoas", pensou, e foi assim que nasceu o "Teatro ao domicílio". Este projeto tornou-se um sucesso pela sua acessibilidade, daí o apelidar de "teatro-pizza". "Qualquer lugar que tivesse uma sala e pessoas para me ouvirem, eu contava histórias", acrescenta.

Raul já atuou em países como Espanha, Itália, Angola e Cabo Verde, mas foi a fazer teatro dentro de um avião que teve uma experiência "inesquecível". Em 1993, fez teatro a bordo de um voo comercial tornando-se a primeira pessoa no mundo a fazer teatro "nas nuvens". A peça Um homem no ar foi um fenómeno e mereceu até uma menção na revista Time. "As pessoas diziam-me que perdiam o medo de voar", admite. O humor foi a solução perfeita para combater os receios do seu público.

Além da paixão pelo teatro, faz também palestras e workshops em empresas e ensina a comunicar através das emoções. Raul considera que "trabalhar a inteligência emocional é fundamental para o mundo laboral", levando a um bom ambiente e uma melhor produção nas empresas. Já deu aulas para gestores e empreendedores, nas quais trabalhou a capacidade de liderança e acredita que consegue "transformar o pensamento das pessoas através do humor e da emoção"".

Mais recentemente, admite que teve de se "reinventar" durante o período de confinamento e o seu trabalho que tanto envolve o contacto humano passou para um formato virtual com o "teatro-palestra online". Neste projeto juntou várias famílias e ajudou-as a ultrapassarem as adversidades da pandemia através dos seus contos.

Nas suas histórias, Raul faz uma sátira do mundo real e aborda com humor os preconceitos humanos como o racismo e a xenofobia, levando o público a repensar a vida de uma forma mais leve e alegre. "Acredito que estamos na terra para aprendermos a ser pessoas melhores", confessa.

Num futuro próximo pretende aventurar-se no cinema e tenciona lançar um audiolivro, "continuando sempre a contar histórias para as pessoas". Por agora, podemos contar com a sabedoria de Raul de Orofino e ouvir os seus contos em casa, no trabalho e online.